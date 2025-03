Gir radical d'Hisenda: milers d'espanyols ho demanaven fa temps, serà el 2025

En un gir inesperat, el Ministeri d'Hisenda ha anunciat una novetat important. I és que retornarà en un únic pagament les quantitats corresponents a l'IRPF als antics mutualistes jubilats.

Aquesta decisió, llargament sol·licitada per milers d'espanyols, es materialitzarà molt aviat. I es durà a terme oferint una solució més àgil i satisfactòria per als afectats.

Gir d'Hisenda sobre la devolució de l'IRPF als mutualistes jubilats: serà aviat

Inicialment, Hisenda havia establert que les devolucions de l'IRPF als mutualistes jubilats es realitzarien de forma fraccionada, estenent-se fins al 2028. No obstant això, després d'escoltar les demandes de sindicats, col·lectius afectats i grups polítics, la ministra María Jesús Montero va anunciar un canvi normatiu.

Aquest canvi radica en efectuar aquestes devolucions en un sol pagament durant 2025. Aquesta mesura busca accelerar el procés. I sobretot, posa el focus en atendre les reclamacions de qui consideraven injust el pla de pagaments escalonat.

Per què s'ha fet enrere i pagarà en un únic pagament aquestes quantitats?

La rectificació d'Hisenda respon a la pressió exercida per diversos col·lectius i sindicats que qualificaven la devolució fraccionada com a discriminatòria. Una sentència del Tribunal Suprem el 2023 va determinar que els mutualistes havien pagat de més en IRPF perquè les seves cotitzacions no eren deduïbles. A diferència de les aportacions a la Seguretat Social als anys setanta.

Aquesta sentència va reforçar la necessitat d'una solució més equitativa i ràpida per als afectats. Hisenda té previst completar les devolucions durant el transcurs de 2025.

Els detalls específics sobre el procés s'anunciaran el 2 d'abril, coincidint amb l'inici de la campanya de la renda. És fonamental que els mutualistes estiguin atents a les indicacions oficials per conèixer els passos a seguir. I així assegurar-se de rebre la seva devolució en el termini establert.

Què suposa per a ells aquesta decisió?

Per als mutualistes jubilats, aquesta decisió implica una agilització en la recuperació de les quantitats pagades en excés per l'IRPF. Podran disposar d'aquests fons en un sol pagament, cosa que pot significar un alleujament financer considerable. A més, aquesta mesura reconeix i atén les reivindicacions d'un col·lectiu que feia temps que sol·licitava una solució més justa i eficient.

La ministra María Jesús Montero ha subratllat que aquest canvi normatiu és resultat del diàleg amb els col·lectius afectats i busca corregir una situació que havia generat descontentament. Hisenda reconeix la importància d'atendre les demandes dels mutualistes i es compromet a implementar les devolucions de manera eficient durant 2025.