Última hora de Banco Santander: s'avança a tots i els espanyols somriuen

A l'abril de 2025, Banco Santander ha sorprès els seus clients. I tot, avançant l'abonament de la prestació per desocupació, coneguda com a "atur", a dates anteriors al 10 d'abril, quan sol realitzar-se aquest pagament. Aquest avançament ha estat molt ben rebut per milers d'espanyols que depenen d'aquesta ajuda mensual.

Banco Santander i el seu avançament en l'abonament de l'atur: vital per a molts

Segons informació de la web Ekuantia, Banco Santander té previst realitzar l'abonament de l'atur a partir del diumenge 6 d'abril de 2025. Aquest avançament permet als clients disposar de la seva prestació amb més rapidesa, facilitant la gestió de les seves finances personals. Sens dubte, una gran ajuda que aplaudeixen els clients de Banco Santander.

L'avançament d'aquest subsidi va ser una mesura que van implementar de manera excepcional durant la pandèmia. Però que ha estat prolongada per alguns bancs com un avantatge addicional per als seus clients, distingint-los d'altres entitats.

Aquesta decisió busca proporcionar un benefici continu i exclusiu als seus usuaris en moments clau. Ja que són coneixedors de qui ho cobra i la quantitat que li correspon.

Dates previstes d'abonament en altres bancs

Mentre Banco Santander s'avança a la resta, altres bancs tenen previstes les següents dates per a l'abonament de l'atur a l'abril de 2025. Openbank i Banco Mediolanum ho farien a partir del diumenge 6 d'abril de 2025.

CaixaBank o BBVA, Unicaja, Cajamar, Cajasur, Evobank o Bankinter, entre altres, tenen previst realitzar l'abonament el dilluns 7 d'abril. És important destacar que, encara que alguns bancs avancen el pagament de l'atur, altres mantenen la data habitual d'abonament a partir del 10 d'abril de cada mes. Estem parlant de Banco Sabadell, Ibercaja, Abanca o ING.

Amb tot, és important saber que aquestes dates poden variar segons la política interna de cada banc i la disponibilitat de fons. A més, si el dia de pagament cau en cap de setmana o festiu, els bancs no processen transaccions fins al següent dia hàbil. Això significa de forma clara que els pagaments no es realitzaran fins que el banc reprengui les seves operacions.