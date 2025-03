Anunci oficial de CaixaBank: està confirmat i molts ho celebren, serà al juliol

CaixaBank ha anunciat el cartell de la 25a edició del Cap Roig Festival. Un festival a celebrar del 12 de juliol al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig (Calella de Palafrugell, Girona). Aquest esdeveniment, patrocinat per CaixaBank i organitzat juntament amb el Grup Clipper's, comptarà amb una programació excepcional de 24 concerts solidaris que abasten diversos gèneres musicals.

Si t'agrada la música, CaixaBank et porta el millor festival: pren nota

El festival serà inaugurat pel reconegut músic argentí Fito Páez. Mentre que la clausura estarà a càrrec del català Joan Dausà, qui oferirà dos concerts els dies 17 i 18 d'agost.

Entre aquests esdeveniments, es presentaran artistes de renom nacional i internacional. Per exemple, Simple Minds, Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral, The Tyets, Sebastián Yatra, UB40 feat. Ali Campbell i Figa Flawas.

També actuaran Nil Moliner, Ana Belén, Natalia Lafourcade, James Blunt, Antonio Orozco, Tom Jones i Rosario. També Siempre Así, Lax'n'Busto, Ara Malikian, Els Catarres, Franz Ferdinand i Amaral.

Per què és tan reconegut el Cap Roig Festival

El Cap Roig Festival és reconegut no només per la seva qualitat musical, sinó també pel seu compromís social. En aquesta edició, tots els concerts seran solidaris, destinant part de la recaptació a projectes socials d'entitats de Girona i zona del Baix Empordà. Per exemple, el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, l'Associació Pots, l'Hospital Josep Trueta, la Fundació Vimar i l'Arcadi Armangué Barceló.

Les entrades estan disponibles des d'avui a les 10:00 hores a la web oficial del festival. El preu mitjà de les entrades és de 66 euros, i s'espera una assistència d'aproximadament 51.000 persones durant tot l'esdeveniment.

Un dels esdeveniments culturals més importants del Mediterrani

La reacció del públic i de la comunitat artística ha estat molt positiva. Antonio Orozco, un dels artistes que es presentarà al festival, va expressar el seu entusiasme durant la presentació oficial, destacant la importància de l'esdeveniment en la seva carrera.

El Cap Roig Festival s'ha consolidat com un dels esdeveniments culturals més importants del Mediterrani. Oferint una experiència única que combina música d'alta qualitat amb un entorn natural incomparable. La 25a edició promet ser inoblidable, reforçant el seu compromís amb la cultura i la societat, exposa CaixaBank.