CaixaBank treu d'un compromís els espanyols: fes-ho ja per no córrer perill

En els últims temps, CaixaBank ha notat un increment en les estafes dirigides als seus clients. Una de les més preocupants és aquella que suplanta la identitat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Els ciberdelinqüents envien correus electrònics falsos que aparenten ser de la FNMT. Ho fan informant sobre suposades irregularitats o actualitzacions necessàries en els certificats digitals dels usuaris.

CaixaBank alerta a tots d'aquest nou frau: suplanten la FNMT

Aquests missatges inclouen enllaços que dirigeixen a pàgines web fraudulentes dissenyades per robar informació personal i bancària. Els delinqüents envien correus electrònics que semblen procedir de la FNMT, informant el destinatari sobre una suposada irregularitat o actualització necessària en el seu certificat digital.

El missatge inclou un enllaç que redirigeix a una pàgina web falsa, dissenyada per robar informació personal i bancària. En introduir les seves dades en aquestes pàgines fraudulentes, els usuaris posen en risc la seguretat dels seus comptes bancaris.

Fes això sense dubtar si sospites que has rebut un correu fraudulent

Si reps un correu que sol·licita informació personal o bancària o inclou enllaços sospitosos o arxius adjunts, molt de compte. Si notes que genera sensació d'urgència perquè actuïs ràpidament, estigues alerta.

No facis clic en cap enllaç ni descarreguis arxius adjunts. En el seu lloc, verifica l'autenticitat del missatge contactant directament amb CaixaBank a través dels seus canals oficials. Recorda que CaixaBank mai sol·licitarà informació confidencial per correu electrònic o telèfon.

La importància de no fiar-se de correus sospitosos

Confiar en correus no sol·licitats o sospitosos pot tenir conseqüències greus, com el robatori d'informació personal i la pèrdua de fons en el teu compte. Els estafadors utilitzen tècniques cada cop més sofisticades per enganyar els usuaris. Per això, és essencial mantenir una actitud de precaució i desconfiança davant missatges inesperats o que generin dubtes.

Verifica sempre el remitent, no comparteixis informació confidencial i mantén actualitzat el teu programari de seguretat. Utilitza antivirus i actualitza regularment els teus dispositius per protegir-te contra malware.

Si alguna cosa sembla massa bona per ser certa, probablement ho sigui. Seguir aquests consells t'ajudarà a reduir el risc de caure en fraus i protegir la seguretat de les teves dades personals i financeres.

És fonamental que els usuaris estiguin informats i siguin cautelosos en rebre correus electrònics sospitosos. Seguir les recomanacions de seguretat i verificar l'autenticitat dels missatges pot prevenir el robatori d'informació i protegir les teves finances.