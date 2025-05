Gest especial de Banco Santander a milers d'espanyols: quina ganga, al·lucinant

Banco Santander ha llançat una oferta exclusiva per als joves espanyols amants de la Fórmula 1. Es tracta d'una promoció que posa al seu abast 2.000 entrades per al Gran Premi d'Espanya de F1, que se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya els dies 31 de maig i 1 de juny de 2025. I el millor de tot: per només 99 euros!

Què és la Pelouse Jove? Banco Santander et porta a la Fórmula 1

L'entrada en qüestió és per a la zona Pelouse Jove, un espai destinat a joves entre 16 i 30 anys que desitgin viure l'emoció de la F1 en un ambient animat i accessible. Aquesta zona ofereix una vista panoràmica del circuit, perfecta per gaudir de la velocitat i l'ambient festiu de l'esdeveniment.

Les entrades estan disponibles a través de la plataforma oficial Santander Experiences. Per accedir-hi, és necessari registrar-se al lloc web i, en alguns casos, ser client del banc per obtenir avantatges addicionals. És important actuar ràpid, ja que només hi ha 2.000 entrades disponibles i s'espera que s'esgotin ràpidament.

Preu i condicions de l'oferta: només 99 euros

El preu de cada entrada és de 99 euros, aquesta tarifa inclou l'accés els dos dies del Gran Premi, és a dir, el 31 de maig i l'1 de juny. Les entrades són personals i intransferibles, i estan subjectes a disponibilitat. És recomanable adquirir-les com més aviat millor per assegurar el teu lloc en aquest esdeveniment únic.

Aquesta iniciativa forma part del compromís de Banco Santander amb l'esport i, en particular, amb la Fórmula 1. L'entitat ha estat patrocinador oficial de la F1 des de 2025 i ha mostrat el seu suport a la sostenibilitat i la inclusió en l'esport. A més, a través de Santander Experiences, ofereix als seus clients accés a esdeveniments exclusius i experiències úniques relacionades amb el món del motor.

Si ets jove i aficionat a la Fórmula 1, aquesta és una oportunitat que no pots deixar passar. Podràs viure l'emoció del Gran Premi d'Espanya al Circuit de Barcelona-Catalunya. No perdis temps i aconsegueix la teva entrada abans que s'esgotin, ens veiem a la pista.