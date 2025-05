Alerta urgent de Banco Santander després de l'apagada: mai facis això, t'ho jugues tot

El passat 28 d'abril, una apagada massiva va deixar sense llum a milions de llars a Espanya. Aprofitant aquesta situació, els ciberdelinqüents han llançat una nova onada d'estafes que estan afectant nombrosos clients. El Banco Santander ha emès una alerta urgent per advertir sobre aquests fraus i protegir els seus usuaris.

Estafes que es multipliquen després de l'apagada: avís urgent de Banco Santander

FACUA-Consumidors en Acció ha detectat un augment de trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per companyies elèctriques. Ofereixen suposades compensacions del 20% en la factura a causa de l'apagada, sol·licitant dades bancàries amb el pretext de realitzar el reemborsament. No obstant això, l'objectiu real és accedir als comptes i realitzar càrrecs indeguts.

El Banco Santander ha alertat sobre l'ús de tècniques com el 'spoofing', on els delinqüents envien missatges que semblen formar part de converses legítimes. I el 'smishing', que consisteix en SMS falsos que redirigeixen a pàgines fraudulentes per robar informació personal i bancària.

A més, s'han reportat casos de 'vishing', en què els estafadors truquen per telèfon fent-se passar per empleats del banc o de companyies elèctriques. Sol·liciten dades confidencials o la instal·lació d'aplicacions malicioses.

Així actuen els estafadors: tingues el màxim de cura pel teu bé

Els delinqüents utilitzen diversos canals per contactar les seves víctimes, com el telèfon. Trucades en què es fan passar per representants de companyies elèctriques o del banc, sol·licitant dades personals o bancàries.

A través de SMS i WhatsApp, informen sobre suposades compensacions o problemes amb la factura, incloent enllaços a pàgines fraudulentes. Els correus electrònics simulen ser de companyies elèctriques, amb factures falses que contenen malware dissenyat per robar informació bancària.

El millor que faràs per protegir-te: confia en Banco Santander

Per evitar caure en aquestes estafes, no comparteixis informació personal o bancària, ni per telèfon, ni per SMS, ni per correu electrònic. Desconfia d'ofertes inesperades, si t'ofereixen descomptes o compensacions que no has sol·licitat, verifica la informació a través dels canals oficials de la companyia.

No instal·lis aplicacions des d'enllaços desconeguts, podrien contenir malware dissenyat per robar les teves dades. Verifica l'autenticitat de les comunicacions, contacta directament amb el teu banc o companyia elèctrica utilitzant els números oficials.

Si sospites que has estat víctima d'una estafa, contacta immediatament amb el teu banc per bloquejar possibles càrrecs i denuncia l'incident a les autoritats corresponents. La prevenció i la informació són els teus millors aliats per protegir les teves dades personals i bancàries en aquests temps de creixent activitat fraudulenta.