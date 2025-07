Gran sorpresa a CaixaBank: milers d'espanyols tenen motius per somriure el 2025

La notícia ha despertat una onada d'optimisme entre qui més ho necessita. En un any que es presenta amb grans reptes econòmics, hi ha senyals d'esperança per a milers de persones. No es tracta només de xifres, sinó d'històries que canviaran gràcies a un suport renovat.

El 2025, la Fundació Cajamurcia i CaixaBank han decidit fer un pas més en el seu compromís social. Han incrementat significativament la seva aportació a la ‘Convocatòria d'Ajuts d'Acció Social’ fins a arribar als 300.000 euros, un augment de 100.000 euros respecte als anys passats. Amb això, 75 projectes socials podran ajudar 29.251 persones en situació vulnerable a la Regió de Múrcia.

Més recursos per a qui més ho necessita

L'acte de presentació va tenir lloc al Centre Cultural Las Claras de la Fundació Cajamurcia. Va comptar amb la presència de figures com Carlos Egea, president de la fundació, i Olga García, directora territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. També hi van participar responsables municipals i representants d'entitats socials, reflectint la importància de l'esdeveniment.

Durant la trobada, es va subratllar el compromís amb els col·lectius més fràgils. Carlos Egea va destacar que la prioritat és “millorar la qualitat de vida de les persones més desafavorides i socialment vulnerables”. Olga García, per la seva banda, va assenyalar que aquesta convocatòria demostra com CaixaBank canalitza la seva acció social “allà on més es necessita”.

Els projectes escollits rebran ajuts d'entre 2.500 i 10.000 euros, segons revela Murcia Diario. Aquesta diversitat d'aportacions permetrà atendre necessitats molt variades, des de discapacitat fins a problemes de salut mental o inserció sociolaboral. D'aquesta manera, la convocatòria fomenta la flexibilitat per adaptar-se a la realitat de cada col·lectiu.

Impacte real en milers de vides

En total, 29 projectes estan dirigits a persones amb discapacitat de tot tipus. Altres 20 se centren en malalts amb Alzheimer, Parkinson, addiccions o problemes de salut mental. A més, 26 projectes busquen donar suport a persones en risc sociolaboral, incloent-hi víctimes de violència de gènere o població reclusa i exreclusa.

L'esdeveniment va servir també per donar veu a qui es beneficia directament d'aquestes iniciatives. María Guerrero, usuària d'Astrapace, i Milagro Nazaret García, participant del programa de Protecció Internacional de Cepaim Cartagena, van compartir els seus testimonis. Les seves paraules van posar rostre humà a les estadístiques, mostrant la rellevància d'aquest suport econòmic.

Aquest programa forma part de l'acord de col·laboració entre la Fundació Cajamurcia i CaixaBank. El seu objectiu és enfortir la tasca d'entitats sense ànim de lucre que milloren la vida de persones aturades o en exclusió social. Amb això, s'impulsa el desenvolupament local i es reforça l'ocupació a la Regió de Múrcia.