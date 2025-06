Oficial: BBVA posa solució a molts dels teus problemes, una oportunitat d'or

BBVA ha llançat un Préstec Avançament Nòmina pensat per als seus clients que necessiten avançar la seva nòmina i evitar contratemps. Aquesta gran ajuda permet afrontar despeses inesperades de manera ràpida i sense complicacions.

Aquest préstec permet sol·licitar entre 1.000 € i fins a dues nòmines, amb un màxim de 3.000 €. És una solució molt pràctica per cobrir una necessitat sense haver d'optar per un préstec personal més costós. El pots tornar entre 3 i 6 mesos, cosa que dona flexibilitat a cada persona.

BBVA dona amb la tecla per alleujar els seus clients: el préstec que tothom vol

Una de les característiques més atractives és que no té comissió d'obertura, un punt en boca de tothom i que provoca l'aplaudiment dels clients. Els requisits són mínims: major de 18 anys, tenir la nòmina o pensió domiciliada a BBVA, i no estar en fitxers de morosos com ASNEF. El banc avalua la teva solvència, però com que ja ets client de BBVA, el procés és àgil.

El TIN parteix d'un 6,60 % i la TAE des de 6,80 %, cosa que fa que sigui competitiu davant d'altres productes de consum. La quota es carrega l'últim dia de cada mes. I si te'n penedeixes, tens 14 dies per cancel·lar sense cost extra, pagant només els interessos generats.

Per què agrada tant aquest préstec de BBVA?

Primer, perquè resol imprevistos amb agilitat. Segon, perquè, com que no té comissió d'obertura i ofereix terminis curts, es converteix en una gran ajuda per gestionar les finances sense lligams. A més, les opinions apunten que funciona com un impuls d'emergència per evitar despeses inesperades sense endeutar-te a llarg termini.

El procés és molt senzill. Se sol·licita des de l'app o la banca en línia en pocs passos: tries import, termini, completes dades i signes. En un termini màxim de 24 hores laborables, els diners estaran disponibles al teu compte.

Cal complir massa tràmits? Passos per aconseguir-ho, BBVA t'ajuda

Res d'això. Només cal ser client amb nòmina a BBVA, tenir historial net i complir amb l'edat mínima. No s'exigeix aval, i normalment no es permet ASNEF.

Per tant, aquest Préstec Avançament Nòmina és una eina molt útil per a clients que busquen una solució ràpida, fiable i econòmica. Ofereix de 1.000 € a 3.000 €, termini de devolució entre 3 i 6 mesos i sense comissió d'obertura.

A més, ofereix un TIN des de 6,60 %, una TAE des de 6,80 %, signatura senzilla i diners en 24 hores o dret de desistiment de 14 dies.

Accedeix a l'app o web de BBVA, selecciona “Préstec Avançament Nòmina”, tria import i termini i omple les teves dades personals. Espera aprovació i signatura digital i rep els diners en menys d'un dia hàbil.