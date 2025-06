Milers d'espanyols, pendents de Banco Santander: ni se t'acudeixi caure-hi

El Banco Santander ha llançat un avís taxatiu als seus clients: cal extremar les precaucions davant l’augment de fraus en allotjaments d’estiu. Amb l’arribada de la calor i les ofertes temptadores, els estafadors intensifiquen l’enviament de correus, SMS i anuncis falsos per atrapar viatgers desprevinguts.

Santander alerta que els fraus associats al lloguer d’allotjament vacacional es disparen durant la temporada d’estiu. Els estafadors publiquen propietats atractives —sovint en llocs de moda— amb preus baixos. Però quan fas el pagament, desapareixen.

Banco Santander no avisa més: compte amb els allotjaments vacacionals

El banc també adverteix del creixement de phishing i smishing enviats durant les rebaixes d’estiu. I tot, mitjançant enllaços falsos que imiten el canal oficial del Banco Santander.

Si vols evitar caure a la trampa, para atenció als senyals de sospita més comuns: anuncis amb preus excessivament baixos que no encaixen amb el mercat local. Atent a les imatges massa professionals o repetides en altres anuncis.

Vigila la redacció amb errors ortogràfics o textos genèrics que es tradueixen malament. També les peticions de pagament directe per Bizum o transferència sense utilitzar plataformes segures.

Ves amb compte amb la pressió per tancar la reserva ja. A més, tingues en compte que les transferències són irrevocables: si envies diners a un estafador, recuperar-los no està garantit. Ni tan sols comptant les ordres judicials, i el banc no assegura devolucions.

Per què augmenten aquests fraus en aquesta època?

El motiu és molt clar: a l’estiu hi ha més demanda d’allotjaments, cosa que multiplica la quantitat d’ofertes temptadores a internet. Això crea una oportunitat perfecta per a delinqüents, segons assenyala INCIBE.

En combinar fotos atractives, ubicacions desitjades i preus temptadors, els estafadors aconsegueixen que molts es deixin portar per l’impuls. I així concretin pagaments sense verificació prèvia.

Santander ofereix diverses recomanacions per protegir-te

Primer, verifica la ubicació de l’allotjament, confirma que l’adreça existeix i que les fotos coincideixen amb la realitat. Una cerca inversa d’imatges et pot alertar si s’han utilitzat fotos robades. Mira opinions i reviews en plataformes conegudes, si no hi ha ressenyes reals, això ja genera sospites.

Desconfia de preus irracionals: si costa la meitat que altres allotjaments a la zona, és senyal d’alerta. No acceptis pagaments per Bizum o transferència, paga només a través de plataformes que ofereixin protecció al consumidor. Contacta el propietari amb videotrucada o per telèfon, tenir una comunicació directa atenua el risc.

Si ja has fet una transferència o has pagat la paga i senyal i sospites que pot ser una estafa, actua ràpidament. Contacta amb Banco Santander immediatament per l’app, número oficial o web, i sol·licita el bloqueig del compte o targeta. Denuncia a les autoritats, el banc t’ajudarà a mitigar el dany.