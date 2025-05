Anunci oficial de CaixaBank a tots els espanyols: hi ha temps fins a octubre

CaixaBank ha llançat una emocionant novetat per a tots els amants del bàsquet. El Circuit 3x3 més esperat de l'any ja és aquí. Amb una identitat completament renovada i el compromís d'arribar a més persones que mai, el campionat recorrerà 10 ciutats de tota Espanya.

La primera ha estat Almeria, on va tenir lloc el 18 de maig, i culminarà amb la festa final a València el 25 d'octubre. Aquest circuit promet ser més inclusiu, solidari i participatiu, amb activitats per a tots els públics i una nova imatge que apunta a portar el bàsquet 3x3 a noves altures.

CaixaBank promou el bàsquet per a tothom

Sota el lema "Pista per a tothom", el Circuit 3x3 CaixaBank 2025 es caracteritza per ser un esdeveniment obert a totes les persones. Sense distinció d'edat, gènere o habilitat. Aquest any, CaixaBank ha decidit ampliar el seu enfocament inclusiu perquè tots els espanyols puguin gaudir de la màgia del bàsquet.

A més de les competicions tradicionals, hi haurà activitats per a tots els públics, des dels més petits fins als més grans. L'objectiu és clar: acostar el bàsquet 3x3 a totes les persones i fer-ho d'una manera accessible i divertida.

Un pas més de CaixaBank en la solidaritat

El Circuit 3x3 CaixaBank segueix compromès amb la solidaritat. El 2024, el projecte "Triple Solidari" va aconseguir anotar més d'11.000 triples a favor de col·lectius vulnerables.

Aquest any, el circuit no només et convida a jugar, sinó també a contribuir a una causa noble. Els participants podran formar part d'una experiència esportiva que té un impacte positiu més enllà de la pista, donant suport a qui més ho necessita.

L'ambient d'aquest circuit estarà carregat d'energia i passió. No només pels jugadors, sinó també pels ambaixadors que s'uneixen a aquesta edició. Vega Gimeno, Javier Beirán i la llegenda del bàsquet Fernando Romay s'afegeixen a la família del Circuit 3x3 CaixaBank.

La presència d'aquests grans noms del bàsquet promet donar un toc especial a cada ciutat per la qual passi l'esdeveniment. I és que el Circuit 3x3 CaixaBank recorrerà de llarg a llarg Espanya, amb parades en 10 ciutats emblemàtiques.

La temporada ja ha començat el 18 de maig a Almeria. Després de diversos esdeveniments en ciutats com Santiago de Compostel·la, Cartagena, Pamplona, Santander, La Rioja, Plasència, Madrid, Tenerife i València, arribarà a la gran final el 25 d'octubre.

Aquest format itinerant busca acostar el bàsquet a les ciutats més representatives de cada regió. Un fet que permet als aficionats gaudir de l'experiència d'un esdeveniment d'aquest calibre a la seva pròpia ciutat.

Amb la proposta de fer l'esdeveniment en espais a l'aire lliure, cada jornada es converteix en una festa tant per als jugadors com per als espectadors, que podran viure de prop l'emoció del bàsquet.

Una nova imatge, una nova etapa

Aquest any, el Circuit 3x3 CaixaBank no només ha renovat el seu concepte, sinó també la seva imatge. S'abandona el concepte tradicional de "Plaça" per donar pas a un "Circuit" que reflecteix l'aposta de CaixaBank per un calendari obert a tothom i amb un enfocament més inclusiu. El nou logotip del circuit acompanya aquesta nova etapa, i la intenció és seguir creixent i expandint la pràctica del bàsquet en totes les seves formes, per a tots els públics.