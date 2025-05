Bones notícies de Banco Santander als seus clients per a aquest estiu: al·lucinaràs

L'estiu s'acosta i Banco Santander porta bones notícies per als seus clients. A través de la seva app i web, l'entitat ha reforçat el seu programa Santander Premia. Sens dubte, aquesta és una eina digital que permet accedir a descomptes, promocions i avantatges exclusius de manera senzilla i sense cost addicional.

Santander Premia: avantatges a un sol clic gràcies a Banco Santander

Santander Premia és un espai dins de l'app i la web del banc, pensat per als titulars de targetes de crèdit Santander. No requereix registre addicional: n'hi ha prou amb entrar a la pestanya corresponent i explorar les ofertes disponibles. Amb un menú intuïtiu, els clients poden accedir a descomptes en viatges, oci, tecnologia i moda, tot a un sol clic.

Entre les promocions destacades de Santander Premia es troben un 7% de reemborsament en reserves d'allotjament a través de Hoteles.com. O fins a un 8% de devolució en compres de moda a Miravia.

A més, emporta't un 5% de reemborsament en compres realitzades a Aliexpress i un 1% de devolució en entrades de concerts i esdeveniments adquirides a Ticketmaster. Mitjançant Santander Boutique, els clients poden finançar compres de tecnologia fins a 30 mesos sense interessos. Marques com Samsung, PlayStation i Dyson formen part d'aquesta iniciativa, permetent adquirir el més nou en tecnologia amb condicions avantatjoses.

Com accedir i aprofitar els avantatges: així de fàcil t'ho deixa Santander

Accedir a Santander Premia és senzill, des de l'app o la web del banc, els clients han d'ingressar a la seva àrea personal i seleccionar la pestanya 'Santander Premia'. Allà trobaran un menú intuïtiu amb les ofertes disponibles. Per aprofitar-les, només és necessari pagar amb una targeta de crèdit Santander.

La implementació de serveis com Santander Premia ha estat ben rebuda pels usuaris. Molts valoren positivament la facilitat d'ús de l'app i l'accessibilitat a les ofertes des del mòbil. No obstant això, algunes opinions assenyalen àrees de millora, com l'atenció al client a oficines i la claredat en la comunicació de certes promocions.

Amb Santander Premia, Banco Santander ofereix als seus clients la possibilitat de gaudir de descomptes i promocions exclusives en viatges, oci i tecnologia durant l'estiu. Tot això de manera senzilla, a través d'un menú intuïtiu a la seva app i web, i sense cost addicional. Una mostra més del compromís del banc amb la satisfacció dels seus clients.