Anunci important de CaixaBank a tots els seus clients: verificat, a partir de maig

CaixaBank està duent a terme una campanya per conscienciar la societat sobre els riscos del frau cibernètic. I ho fa d'una manera molt especial. En col·laboració amb l'icònic trio de còmics Tricicle, que torna després del seu comiat, ha llançat la iniciativa “A tots ens pot passar”.

Aquesta campanya té com a objectiu sensibilitzar els ciutadans sobre com detectar i prevenir fraus cibernètics. Per això, es val de l'humor i l'estil únic de Tricicle per transmetre missatges de seguretat digital de manera clara i accessible. La campanya va començar a projectar-se el 10 i 11 de maig a les pantalles exteriors de 667 oficines Store i All In One de CaixaBank a tot Espanya.

El retorn de Tricicle de la mà de CaixaBank

El retorn de Tricicle, un trio que va fer història en el món del teatre i l'humor a Espanya, marca l'inici de la campanya. Aprofitant la seva habilitat per comunicar de manera efectiva i divertida, Tricicle s'endinsa en un terreny seriós: la protecció contra fraus digitals.

“A tots ens pot passar” no només pretén donar a conèixer els riscos que existeixen en l'entorn digital. Busca fer-ho d'una manera accessible per a tots els públics, utilitzant l'humor com a eina de conscienciació.

8 consells essencials per protegir-se del frau cibernètic

La campanya se centra a promoure pràctiques segures entre els ciutadans i fomentar una major educació digital. CaixaBank i Tricicle han preparat vuit consells clau per evitar ser víctima de fraus en línia, que es presentaran de manera còmica però didàctica. Aquests consells busquen ensenyar als usuaris com identificar amenaces digitals i com reaccionar davant situacions sospitoses.

Un dels consells més rellevants és el de mantenir-se alerta davant tàctiques enganyoses dels ciberdelinqüents que es fan passar per gestors d'entitats. Com recomana CaixaBank, mai s'ha d'actuar precipitadament ni seguir instruccions no verificades. En cas de dubte, sempre s'ha de contactar amb l'entitat a través de canals oficials per verificar l'autenticitat de la comunicació.

Amb l'auge del comerç en línia, els fraus digitals s'han multiplicat, cosa que requereix precaució addicional. CaixaBank i Tricicle fan èmfasi en la importància de la verificació abans de fer qualsevol compra en línia.

Si alguna cosa resulta sospitosa durant el procés de compra, la millor opció és cancel·lar la transacció immediatament. També alerten sobre les ofertes que semblen massa bones per ser certes, ja que poden tractar-se de fraus disfressats d'oportunitats irresistibles.

Un altre dels temes crucials que aborden en la campanya és la protecció de les contrasenyes. CaixaBank i Tricicle recomanen crear contrasenyes fortes i no compartir-les amb ningú i emmagatzemar-les en un gestor de contrasenyes per protegir la seva integritat. A més, s'ofereix un consell pràctic sobre l'ús de xarxes wifi públiques.

Aquestes xarxes, que poden estar compromeses, s'han d'evitar a l'hora d'introduir informació personal o financera. En el seu lloc, és millor utilitzar dades mòbils quan sigui possible.

Què fer en cas de robatori o pèrdua del mòbil

La campanya també aborda què cal fer en cas de robatori o pèrdua d'un mòbil, un dispositiu que conté una gran quantitat d'informació personal. CaixaBank suggereix actuar ràpidament contactant amb el servei d'atenció al client i activant el bloqueig de pantalla i l'autenticació per a pagaments mòbils. Aquests passos ajuden a limitar l'accés a informació sensible i protegeixen l'usuari davant possibles fraus.

Un dels fraus més comuns és la suplantació d'identitat, on els ciberdelinqüents es fan passar per familiars o amics per sol·licitar diners. Tricicle i CaixaBank subratllen que sempre s'ha de verificar l'autenticitat de qualsevol sol·licitud de diners, fins i tot si prové d'una persona coneguda.