Comunicat urgent de Banc Sabadell: et jugues tots els teus diners, millor no facis això

Banco Sabadell ha emès una alerta important a tots els seus clients a causa de l'increment de fraus telefònics coneguts com a "frau d'accés remot". En aquestes estafes, els delinqüents intenten enganyar les persones perquè instal·lin programes que els permeten controlar els seus dispositius i accedir a informació sensible.

Banco Sabadell t'alerta seriosament: en què consisteix el frau d'accés remot

Reps una trucada inesperada d'algú que es fa passar per un tècnic de suport d'una empresa reconeguda. T'informen d'un suposat problema greu en el teu ordinador, com la presència d'un virus perillós.

Amb l'excusa d'ajudar-te, et demanen que instal·lis un programa d'accés remot, com TeamViewer o QuickSupport. Si ho fas, els dones el control total del teu dispositiu, permetent-los accedir a les teves dades personals i bancàries.

El que has de fer si reps una trucada sospitosa

No confiïs en trucades inesperades, si algú et truca sense avís previ dient ser d'una empresa de suport tècnic, mantén la cautela. Mai segueixis instruccions per instal·lar programari o executar ordres en el teu ordinador si provenen d'una trucada no sol·licitada.

No comparteixis informació personal o bancària. Banco Sabadell mai et demanarà contrasenyes, números de targeta o detalls del teu compte per telèfon, SMS o correu electrònic.

Finalitza la trucada i contacta directament amb Banco Sabadell. Si sospites que la trucada és fraudulenta, penja i comunica't amb el banc per verificar la situació.

Ves amb molt de compte: aquest perillós frau t'ho pot prendre tot

En permetre l'accés remot, els estafadors poden robar les teves dades personals i financeres o realitzar transaccions fraudulentes des dels teus comptes. A més, poden instal·lar malware addicional per seguir controlant el teu dispositiu. Aquestes accions poden portar a pèrdues econòmiques significatives i comprometre la teva seguretat financera.

Assegura't que el teu sistema operatiu i programes tinguin les últimes actualitzacions de seguretat. Instal·la i actualitza regularment un bon antivirus per detectar i eliminar possibles amenaces.

Sigues cautelós amb les comunicacions i desconfia de correus electrònics, SMS o trucades que sol·licitin informació personal o et demanin realitzar accions urgents. Si tens dubtes sobre l'autenticitat d'una trucada o missatge, contacta directament a l'empresa o entitat a través dels seus canals oficials.

Banco Sabadell està compromès amb la seguretat dels seus clients i treballa constantment per prevenir fraus. Si sospites que has estat víctima d'una estafa o tens dubtes sobre la seguretat dels teus comptes, contacta amb el banc per rebre assistència.