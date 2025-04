Banc Santander ho confirma després dels dubtes de molts clients: fes això i solucionat

Banco Santander ha aclarit recentment els dubtes de molts dels seus clients sobre com augmentar el límit de les transferències bancàries. Si necessites realitzar operacions per imports superiors als permesos actualment al teu compte, segueix aquests passos per solucionar-ho​

Límits actuals a Banco Santander: opcions d'ampliar-se

Per defecte, el límit màxim per a transferències a través de la banca digital de Banco Santander és de 6.000 euros per operació. No obstant això, aquest límit pot ampliar-se segons les teves necessitats.​ Si desitges incrementar l'import màxim de les teves transferències, Banco Santander ofereix diverses opcions:​

Banca Online: Si el límit actual al teu contracte és inferior a 6.000 euros, pots ampliar-lo fins a aquest import a través de la Banca Online. Accedeix al teu compte i busca l'opció per modificar els límits de transferència.​

Superlínia: Per augmentar el límit fins a 30.000 euros, pots contactar amb el servei telefònic de Banco Santander, conegut com Superlínia. Un representant t'assistirà en el procés d'ampliació.​

Oficines: També pots acudir a la teva oficina més propera per sol·licitar l'increment del límit de transferència. El personal et guiarà en els passos necessaris per completar la sol·licitud.​

Consideracions importants de Banco Santander sobre els límits de transferències

És fonamental tenir en compte que, segons la Llei 10/2010, les entitats bancàries estan obligades a informar l'Agència Tributària sobre certes operacions financeres. Qualsevol transferència que superi els 10.000 euros ha de ser reportada a Hisenda. Això no implica una sanció automàtica, però podries ser requerit per justificar l'origen i destí dels fons.

Sobre els pagaments i cobraments en efectiu superiors a 3.000 euros, també seran notificats a Hisenda.​ I per als préstecs i crèdits superiors a 6.000 euros, és necessari informar sobre aquestes transaccions per complir amb les normatives.

Molt de compte: les sancions poden oscil·lar entre 60.000 i 150.000 euros

No declarar aquestes operacions amb el Banco Santander pot comportar sancions econòmiques. Les multes poden variar des de 600 euros fins al doble de l'import transferit, depenent de la gravetat i circumstàncies de la infracció. En casos severs, si no justifiques l'origen dels diners, les sancions poden oscil·lar entre 60.000 i 150.000 euros.​

Recorda, si ets client de Santander i necessites augmentar el límit de les teves transferències, tens diverses opcions. No obstant això, és essencial ser conscient de les regulacions fiscals i assegurar-te de complir amb les obligacions tributàries per evitar possibles sancions. Mantén-te informat i actua amb responsabilitat en les teves operacions bancàries.​