Banc Sabadell treu de l'ensurt a molts clients: és molt senzill

Oblidar el PIN de la teva targeta bancària és una situació comuna que pot generar preocupació. No obstant això, Banco Sabadell ofereix solucions senzilles per recuperar-lo i garantir la teva tranquil·litat. A continuació, t'expliquem com procedir si et trobes en aquesta situació.​

Banco Sabadell t'eix una mà: què fer si oblides el PIN de la teva targeta

Si has oblidat el PIN de la teva targeta i l'has introduït incorrectament diverses vegades, la teva targeta podria quedar bloquejada per raons de seguretat. No et preocupis; Banco Sabadell facilita la seva recuperació a través de diversos mètodes:​

1. A través de l'aplicació mòbil

La forma més ràpida i còmoda és mitjançant l'app de Banco Sabadell. Accedeix a l'app, inicia sessió amb les teves credencials, selecciona la teva targeta: Ves a la secció "Targetes" i tria la targeta de la qual desitges recuperar el PIN.​

Dins de la informació de la targeta, selecciona "Mostrar PIN", se't sol·licitarà una signatura digital per confirmar la teva identitat. Per raons de seguretat, el PIN es mostrarà d'un dígit a la vegada i hauràs de tocar les caselles per veure'l complet. ​

2. A través de la banca en línia

Si prefereixes utilitzar un ordinador, segueix aquests passos. Accedeix a la banca en línia, ingressa a la pàgina web de Banco Sabadell i inicia sessió.​ Navega a "Targetes", selecciona la targeta de la qual desitges recuperar el PIN.​

Cerca l'opció "Recuperació de número secret (PIN)" i segueix les instruccions. És possible que se't sol·liciti confirmar les teves dades personals.

3. Recuperació del PIN per telèfon

Si no tens accés a l'aplicació o la banca en línia, pots obtenir el PIN trucant al servei d'atenció al client de Sabadell. Troba el número d'atenció al client a la part posterior de la teva targeta o a la web oficial.​

Verifica la teva identitat, tingues a mà el teu DNI i les dades de la teva targeta per confirmar que ets el titular.​ Un assessor et proporcionarà el codi PIN de la teva targeta. ​Com activar

Si la teva targeta es bloqueja després d'introduir el PIN incorrectament en un caixer automàtic, hauràs d'acudir a una oficina de Banco Sabadell per reactivar-la. És recomanable sol·licitar una cita prèvia per ser atès de manera més eficient. ​