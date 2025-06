Aplaudiment majúscul a CaixaBank pel seu darrer anunci: un gest que emociona tothom

CaixaBank ha fet un pas més en el seu ferm compromís amb el teixit empresarial de Navarra. Ho ha fet després de participar activament en l'assemblea general de l'Associació per al Desenvolupament de l'Empresa Familiar Navarra (ADEFAN). Aquest esdeveniment, celebrat a principis de juny, va posar en evidència el paper important de les empreses familiars.

I no només com a motors econòmics, sinó també com a pilars fonamentals en el desenvolupament social de la comunitat. En aquest context, CaixaBank referma el seu suport a aquest model empresarial tan essencial per a la regió.

CaixaBank treu pit per les empreses familiars a Navarra

Durant l'assemblea d'ADEFAN, CaixaBank es va unir a altres organitzacions i empresaris per destacar la rellevància de les empreses familiars en un entorn econòmic global que canvia a gran velocitat. Conscients dels reptes als quals s'enfronten aquestes empreses, va subratllar la necessitat d'enfortir les xarxes de col·laboració i suport mutu entre elles. La jornada no només va ser una oportunitat per reflexionar sobre l'impacte de les empreses familiars, sinó també per proposar solucions que facilitin el seu creixement i sostenibilitat a llarg termini.

Les empreses familiars, amb el seu compromís envers les persones i la seva responsabilitat social, han demostrat ser un component crucial per a l'estabilitat econòmica. Al llarg de l'esdeveniment, es va destacar que, en moments d'incertesa global, les empreses familiars tenen un paper únic en la creació d'ocupació. I també en l'impuls de la innovació i la generació d'un entorn econòmic sòlid i resilient.

Un gest que enforteix el compromís de CaixaBank

Un dels temes clau abordats a la trobada va ser la necessitat de polítiques públiques que facilitin el desenvolupament de les empreses familiars. El que garanteix el seu creixement i capacitat d'adaptació en un món cada cop més competitiu.

Des d'ADEFAN es va instar les institucions a prendre mesures que afavoreixin l'atracció i retenció del talent a Navarra. Un aspecte essencial per al futur de les empreses familiars a la regió.

El compromís de CaixaBank amb aquestes causes no és nou. Des de fa anys, el banc ha demostrat el suport a les empreses familiars a través de diferents programes per promoure el desenvolupament i ajudar-les a afrontar desafiaments. Aquesta mena de col·laboracions no només reforcen la relació de CaixaBank amb els clients, també ajuden a crear un ecosistema empresarial fort, dinàmic i col·laboratiu.

En la intervenció, CaixaBank no només va refermar el seu suport, també va posar en marxa mesures concretes per continuar acompanyant les empreses familiars en el seu camí. Des del banc es va destacar la importància de brindar solucions financeres que permetin a aquestes empreses afrontar les necessitats de creixement i adaptació als canvis del mercat.

Al llarg de la jornada, també es va subratllar la necessitat de fomentar una major col·laboració entre les empreses familiars i les institucions locals, per crear un entorn més favorable que permeti a les empreses créixer, innovar i adaptar-se als reptes del demà. En aquest sentit, el paper de CaixaBank com a facilitador d'aquestes col·laboracions es va destacar com un element essencial per a l'enfortiment de l'ecosistema empresarial de Navarra.