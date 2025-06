Demostrat, CaixaBank fa el pas endavant que molts demanaven: els clients al·lucinen

L'1 de juny passat, tots els ulls del món de l'esport i de l'esport basc es van centrar al Bizkaia Frontoia de Bilbao. Allà es va disputar la final del prestigiós campionat Manomanista, que va enfrontar els guipuscoans Jokin Altuna i Iñaki Artola.

Aquesta edició, com ja va passar el 1994, va comptar amb el suport de CaixaBank, que continua apostant per l'esport i, especialment, per la pilota. Però aquest any, el banc va anar més enllà del seu patrocini habitual, oferint una acció solidària que ha deixat molts clients emocionats.

Una tradició que honra l'esport i la solidaritat

CaixaBank ha mantingut una tradició que s'ha anat consolidant els darrers anys. Fer que grans llegendes de l'esport basc siguin les encarregades de col·locar la txapela al campió. El 2023, l'honor va recaure en José Ángel Iribar, i en homenatge a l'Athletic Club de Bilbao, va col·locar la txapela a Altuna.

Aquest any, va ser Luciano Juaristi ‘Atano X’, una de les grans figures de la pilota basca, qui es va encarregar de fer aquest gest. Juaristi, que es va alçar amb la gran txapela el 1966 i el 1968, va saltar a l'escenari per protagonitzar el moment més esperat del campionat, un reconeixement a la trajectòria.

El gest de CaixaBank d'involucrar figures de l'esport reforça el vincle amb la tradició basca, mentre honra els esportistes que han fet història. Però CaixaBank no es va limitar a aquest homenatge; la gran sorpresa va ser que, a més de la figura d’‘Atano X’, l'inici del partit va tenir altres protagonistes molt especials.

L' inclusió i el suport a la Fundació Fidias

En una clara mostra del compromís social, CaixaBank va convidar quatre nens i nenes de la Fundació Fidias perquè acompanyessin els jugadors en la desfilada prèvia al partit. Aquesta acció no només va permetre complir el somni d'aquests joves, sinó que també va visibilitzar la tasca fonamental que fa la Fundació Fidias.

Aquesta organització biscaïna es dedica a la integració social i educativa de persones menors en situació de vulnerabilitat. Així, ofereix acompanyament acadèmic, tallers de lleure i suport psicosocial, principalment a Getxo i Leioa.

Els nens i nenes, amb els voluntaris de CaixaBank, van viure una experiència única, participant en una jornada que va ser més que un esdeveniment. Aquesta col·laboració forma part de les iniciatives del ‘Mes Social’ de CaixaBank, un programa que ha dut a terme més d'un centenar d'activitats a Euskadi. Amb això, el banc continua promovent la pràctica del voluntariat entre els seus empleats i clients, apropant la comunitat i contribuint al benestar social.

La jornada de la final no només va estar marcada per la qualitat esportiva, sinó també per l'impacte social que va generar. CaixaBank va demostrar un cop més que la seva responsabilitat no es limita a l'àmbit financer, sinó que s'estén a generar canvis a la comunitat. La integració de la Fundació Fidias en aquest esdeveniment va ser un exemple clar de com l'esport i la solidaritat poden unir-se per crear experiències inoblidables.

Amb la participació dels voluntaris de CaixaBank, la jornada es va convertir en un espai de trobada i col·laboració, on l'esforç i el suport mutu van ser-hi presents. Aquest tipus d'accions solidàries tenen un valor afegit, ja que permeten visibilitzar causes socials importants i ajudar organitzacions que treballen dia a dia per la inclusió de col·lectius vulnerables.