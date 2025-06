Bogeria al BBVA en confirmar-ho als clients: impossible dir que no, tot avantatges

BBVA ha llançat una promoció que està causant furor a Espanya. Si encara no ets client i t'encanta viatjar, aquesta és una oportunitat difícil de rebutjar. El millor és que el missatge ja ha arribat directament als clients.

La promoció inclou la targeta de dèbit Màxima i el Pack Viatges Prèmium, que t'ajuden a viatjar sense preocupacions. A més, si obres el teu compte, rebràs gratis una eSIM d'Holafly amb dades il·limitades durant 10 dies. Tota una ganga, avalat per BBVA com “la millor oferta per pagar a l'estranger de tota la banca a Espanya”.

Quina ganga: la promoció de BBVA per a joves viatgers que tothom vol

Primer, obre el compte online jove des de l'app o el web de BBVA. Està dissenyat per a majors de 18 fins a 35 anys, i ara aquesta franja és clau per accedir a la promoció. Un cop actiu el compte, reps la Targeta Aqua Màxima Dèbit, sense comissions d'emissió ni de manteniment.

Al mateix temps, s'activa el Pack Viatges Prèmium. Et permet pagar en qualsevol moneda i retirar efectiu a l'estranger sense cap límit, ni de quantitat, ni d'operacions, ni de dies.

La targeta de dèbit Màxima de BBVA sedueix milers de clients

La Targeta Aqua Màxima Dèbit és moderna i segura: sense números impresos, amb CVV dinàmic i control total per app. Amb ella pots pagar i treure diners a l'estranger sense comissions, gràcies al Pack Viatges Prèmium gratuït, un avantatge clar per a qui viatja sovint.

A més, inclou un cashback del 10% en plataformes com Netflix, Spotify, Disney+, PlayStation Plus, DAZN, Glovo Prime, Amazon Prime i HBO Max. I amb un límit de 100 € a l'any.

Pel que fa al Pack Viatges Prèmium, és un servei que s'activa des de l'app i permet pagar en moneda estrangera sense comissions, sense límit de despesa. També pots treure efectiu en caixers sense comissions, sense límit d'import ni quantitat.

Normalment té un cost de 14,99 €/mes, però amb el Compte Jove Sense Comissions i la targeta Màxima el tens gratis per sempre, fins que facis 35 anys. El pots activar o desactivar en segons des de l'app.

Per què convé l'eSIM d'Holafly? Afanya't

L'eSIM d'Holafly que regalen és digital i recarregable, vàlida en més de 160 destinacions. Amb ella tens dades mòbils il·limitades durant 10 dies, perfecta per viatjar sense dependre del roaming i sense sorpreses a la factura.

S'activa amb un codi que arriba per correu. Només cal bescanviar-lo abans del 30 de gener de 2026 per gaudir de l'eSIM gratis d'Holafly. L'oferta de BBVA estarà activa fins al 30 de setembre de 2025, o fins que s'assoleixin 15.000 contractacions.