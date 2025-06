Comunicat oficial de BBVA a milers d'espanyols: al·lucinant, aquest gest ho canvia tot

BBVA ha tornat a sorprendre els seus clients amb un anunci que ha generat un autèntic aplaudiment generalitzat. El banc ha emès un comunicat oficial en què informa de les noves millores del seu assistent virtual Blue.

Aquest servei, que ja utilitzaven milers de persones, ha fet un salt de qualitat gràcies a la intel·ligència artificial. La reacció dels clients no s'ha fet esperar: satisfacció, eufòria i comentaris positius per tot arreu.

Blue, l'assistent virtual que desitjaven els seus clients: tot avantatges amb BBVA

Blue, l'assistent virtual de BBVA, ja era una eina útil per fer gestions bàsiques. Tanmateix, ara és molt més que això. Gràcies als avenços en IA, aquest assistent pot resoldre dubtes sobre comptes, targetes, operacions o qualsevol detall relacionat amb productes bancaris, de manera senzilla, ràpida i amb un llenguatge clar.

BBVA ha explicat que aquestes millores en la gestió s'han aconseguit aplicant intel·ligència artificial avançada. Això permet a Blue comprendre millor les consultes dels usuaris, anticipar-se a les seves necessitats i oferir respostes més encertades.

BBVA facilita la vida al màxim als seus clients: pren nota

A més, Blue pot guiar els clients pas a pas en operacions més complexes, com programar pagaments, revisar moviments o activar una targeta. Tot des del mòbil, sense esperes i sense complicacions.

Aquest gest de BBVA és una clara mostra del seu compromís ferm amb la digitalització i la millora constant del servei al client. El banc cerca facilitar la vida dels seus usuaris, oferir-los autonomia i fer que cada operació sigui tan còmoda com sigui possible. Des de la mateixa entitat destaquen que Blue ja ha ajudat milions de persones a resoldre gestions sense necessitat de trucar o anar a una oficina.

BBVA ha aconseguit reforçar la seva imatge com a banc innovador

Els clients valoren especialment que l'assistent estigui disponible les 24 hores, que no necessitin coneixements tècnics per utilitzar-lo i que sempre puguin confiar en el seu funcionament. Molts d'ells ja han expressat la seva satisfacció amb les noves funcions i consideren que BBVA ha fet un pas molt important.

L'entitat no descarta continuar ampliant les capacitats de Blue, reforçant el seu paper com a aliat digital de confiança. Amb aquestes millores, BBVA ha aconseguit reforçar la seva imatge com a banc innovador i centrat en el client.

Aquest nou comunicat oficial de BBVA marca un abans i un després. El gest de millorar el seu assistent virtual ha estat tot un encert, i els resultats parlen per si sols. Més ajuda, més rapidesa, més precisió i una experiència que ha estat rebuda amb autèntica bogeria entre els seus usuaris.