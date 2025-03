Giro de 180 grados en Hacienda: miles de contribuyentes se librarán de hacer esto

El Gobierno ha anunciado que los beneficiarios de prestaciones por desempleo no estarán obligados a presentar la Declaración de la Renta correspondiente a 2024. Esta medida representa un giro de 180 grados en la política de Hacienda y trae alivio a miles de desempleados en España.

Inicialmente, la reforma del subsidio por desempleo, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, establecía esta medida. Todos los perceptores de prestaciones por desempleo debían presentar la Declaración de la Renta, independientemente de sus ingresos.

Todos estos españoles se libran de hacer la Renta en 2025: giro de Hacienda

Esta obligación buscaba proporcionar a la Seguridad Social información actualizada sobre la situación económica de los beneficiarios. Algo similar a lo que ocurre con los receptores del Ingreso Mínimo Vital.

Sin embargo, el Gobierno ha reconsiderado esta medida. Dado que la normativa entró en vigor en noviembre de 2024, durante los diez primeros meses de ese año no existía tal obligación.

Por ello, se ha decidido que los desempleados no tendrán que presentar la Declaración de la Renta correspondiente al año 2024. Esta decisión implica que no habrá sanciones ni pérdida de prestaciones para quienes no realicen este trámite en la campaña de la renta de 2025.

Esta exención es temporal: será obligatorio en 2026

El SEPE ha confirmado esta medida, indicando que los beneficiarios de prestaciones por desempleo podrán seguir percibiéndolas sin necesidad de presentar la Declaración de la Renta este año. Esta aclaración ha sido recibida con satisfacción por muchos, ya que elimina la preocupación de posibles sanciones o suspensión de ayudas por no cumplir con esta obligación fiscal.

Es importante destacar que esta exención es temporal. A partir del año fiscal 2025, cuya Declaración se presentará en 2026, la obligatoriedad de declarar se aplicará a todos los beneficiarios del subsidio por desempleo, independientemente de sus ingresos. Esto significa que, aunque no se superen los límites de ingresos que generalmente eximen de declarar, los perceptores de prestaciones por desempleo deberán presentar su declaración a partir de 2026.

Este cambio de criterio por parte de Hacienda y el SEPE se ha implementado para evitar posibles perjuicios a los desempleados. Debido a la entrada en vigor tardía de la normativa en 2024, podrían no estar al tanto de la nueva obligación. Al aplazar la exigencia hasta 2026, se otorga un margen adicional para que los beneficiarios se informen y preparen adecuadamente.