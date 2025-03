El truc de CaixaBank que encanta a milers de clients: guanya una pasta sense adonar-te'n

CaixaBank ha revelat una estratègia que ha captivat milers de clients: la generació de rendes passives. Aquest enfocament permet obtenir ingressos de manera regular sense necessitat d'una dedicació constant, facilitant l'estalvi i la inversió eficient. Les rendes passives són ingressos que s'obtenen sense una activitat laboral contínua.

A diferència dels ingressos actius, que provenen del treball diari, les rendes passives es generen a través d'inversions o actius que produeixen beneficis amb mínima intervenció. Exemples comuns inclouen lloguers de propietats, drets d'autor i, especialment, inversions financeres com els fons d'inversió.

El truc de CaixaBank per generar ingressos de forma senzilla: rendes passives

CaixaBank proposa la inversió en fons d'inversió com una via accessible per generar rendes passives. Aquests fons agrupen el capital de múltiples inversors per invertir en una varietat d'actius, gestionats per experts que busquen maximitzar la rendibilitat segons el perfil de risc de cada client.

Aquesta estratègia permet als inversors beneficiar-se d'oportunitats que, individualment, podrien ser inaccessibles o requerir un major coneixement del mercat. Les rendes passives ofereixen una forma d'incrementar el patrimoni sense la necessitat de dedicar temps i esforç constants.

Per què les rendes passives poden ser perfectes per guanyar diners?

En invertir en vehicles com els fons d'inversió, els diners treballen per si mateixos, generant ingressos addicionals que poden reinvertir-se o utilitzar-se per a altres fins. Això facilita l'assoliment d'objectius financers a llarg termini, com la jubilació o l'adquisició de béns, de manera més eficient.

El primer pas és acudir a una oficina de CaixaBank o utilitzar els seus canals digitals per rebre assessorament personalitzat. Els experts avaluaran el perfil de risc, objectius financers i horitzó temporal del client per recomanar les opcions més adequades.

CaixaBank ofereix una àmplia gamma de fons d'inversió que s'adapten a diferents perfils i objectius. És fonamental triar aquells que s'alineïn amb les metes personals i el nivell de risc que s'està disposat a assumir. Un cop seleccionat el fons o els fons adequats, es procedeix a la inversió única o periòdica, segons l'estratègia definida.

Encara que les rendes passives no requereixen una gestió diària, és aconsellable revisar periòdicament el rendiment de les inversions. I si és necessari, ajustar la cartera per mantenir-la alineada amb els objectius financers.

Beneficis d'aquesta estratègia

En invertir en fons, s'accedeix a una cartera diversificada que redueix el risc associat a inversions individuals. Els fons d'inversió de CaixaBank són gestionats per professionals amb àmplia experiència, cosa que incrementa les possibilitats d'obtenir rendiments positius.

Hi ha fons amb diferents nivells de risc i horitzons temporals, permetent a l'inversor triar l'opció que millor s'adapti a les seves necessitats. La majoria dels fons permeten rescats en terminis curts, brindant accés al capital invertit quan sigui necessari.