Gir radical de Banco Santander als clients que fan servir targeta: això ho canvia tot

Banco Santander pensa en els seus clients i, en aquest cas, en aquells que fan servir targeta per comprar. El banc ha llançat un missatge clar: ja no cal portar la targeta física a sobre. Gràcies a les noves aplicacions avançades i a les múltiples opcions que ofereixen els smartphones, ara és possible pagar només amb el mòbil.

Banco Santander diu adeu a les targetes físiques: així pots pagar amb el teu mòbil

L'entitat ha apostat fort per la tecnologia: amb la seva app Santander, els clients poden afegir la seva targeta a moneders digitals com Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Un cop fet això, només han d'apropar el seu smartphone al terminal de pagament per completar la compra. Adeu al pagament amb targeta tradicional, hola a altres formes més còmodes i modernes.

Aquesta novetat ha estat rebuda amb un aplaudiment majúscul per part dels usuaris. Molts destaquen la satisfacció de no haver-se de preocupar per oblidar la targeta física a casa.

A més, no haver-la de treure de la cartera redueix el risc de pèrdua o robatori. També permet controlar les despeses des del mòbil, rebre notificacions a l'instant i consultar l'estat del compte en temps real.

Tot això amb només uns tocs a la pantalla de l'smartphone

Banco Santander ha explicat que el seu objectiu és facilitar la vida als clients i adaptar-se a les seves necessitats. Per això ha invertit en aplicacions avançades que permeten, per exemple, ajornar pagaments, dividir compres en terminis o activar i desactivar la targeta des de l'app. Tot això amb només uns tocs a la pantalla de l'smartphone.

El banc no només ha millorat la tecnologia a les seves apps, també ha reforçat la seguretat en els pagaments digitals. Tots els pagaments s'han d'autoritzar mitjançant empremta dactilar, reconeixement facial o codi personal. Així, els clients poden estar tranquils a l'hora d'utilitzar el seu smartphone per comprar.

Ja pots tenir el control total des del telèfon mòbil

Aquest canvi forma part d'una transformació més àmplia. En els darrers temps, Banco Santander ha llançat serveis com la targeta virtual per a compres online i ha millorat l'experiència digital en general. Ja no es tracta només de pagar, sinó de tenir el control total des del telèfon mòbil.

Banco Santander ha fet un pas endavant que ho canvia tot i els clients poden donar la benvinguda a un futur més àgil i connectat. Pagar només amb el mòbil és ara possible, senzill i segur. Un avanç que confirma el compromís del banc amb la innovació i la comoditat dels seus usuaris.