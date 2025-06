Confirmat: BBVA t'ho posa en safata si fas servir Bizum, adeu embolics per sempre

Els usuaris de BBVA estan d'enhorabona. El banc ha fet un pas ferm per facilitar encara més l'ús de Bizum dins de la seva renovada aplicació mòbil. Una decisió que està generant aplaudiments generalitzats entre els clients, ja que elimina de cop els problemes i passos innecessaris a l'hora de fer transferències instantànies

Amb la seva nova app, BBVA ha volgut demostrar que escolta els seus clients. Per això, ara Bizum es pot utilitzar de manera més directa, ràpida i còmoda

BBVA aconsegueix l'aplaudiment de milions de clients: 'fer Bizum' és més fàcil

Ja no cal donar mil voltes per trobar l'opció adequada. L'accés directe a Bizum està a la vista des de la pantalla principal. Així, qualsevol client pot enviar o rebre diners en segons i sense complicacions

L'actualització de l'aplicació no només millora l'experiència amb Bizum. També incorpora altres detalls que la converteixen en una de les més valorades del sector bancari

D'entre aquests canvis, destaca una navegació més fluida, un disseny més net i funcionalitats que simplifiquen el dia a dia dels usuaris. Consultar moviments, crear alertes o fins i tot gestionar rebuts és ara molt més senzill

La nova app de BBVA arriba per quedar-se

El compromís de BBVA amb els seus clients va més enllà d'una simple millora tecnològica. L'entitat té clar que oferir facilitats reals és clau per mantenir la confiança de milions de persones. Per això, no es tracta només d'una app bonica, sinó d'una eina útil, segura i adaptada a les necessitats actuals

Els usuaris de BBVA que utilitzen Bizum ja han notat la diferència. Les transferències instantànies estan a un sol clic, sense menús amagats ni passos innecessaris. Aquest canvi ha estat especialment ben rebut per aquells que utilitzen Bizum amb freqüència per pagar a amics, compartir despeses o fins i tot fer petites compres

BBVA sempre està compromès amb els seus clients

A més, la nova app no només ofereix rapidesa, també manté un alt nivell de seguretat, una cosa que BBVA ha cuidat amb cura. Cada operació està protegida amb els màxims estàndards de protecció, cosa que reforça el compromís de BBVA amb els seus clients

Si tens compte a BBVA i utilitzes Bizum, ara ho tens més fàcil que mai. La nova app ha arribat per quedar-se i per resoldre d'una vegada per totes qualsevol problema que abans hi podia haver. BBVA ha complert: t'ho posa en safata, i això es nota