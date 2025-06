L'últim de Banco Santander fa fregar-se les mans a aquests clients: falta molt poc

El futbol americà trepitja fort a Espanya. El pròxim 16 de novembre de 2025, l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid acollirà el primer partit oficial de la NFL en sòl espanyol. Washington Commanders s'enfrontaran a Miami Dolphins en un esdeveniment històric que marcarà un abans i un després en l'esport al nostre país.

Banco Santander ha fet un pas endavant en convertir-se en el banc oficial de la NFL a Espanya. Aquest acord no només reforça la seva presència en l'àmbit esportiu, també ofereix als seus clients una oportunitat única: una prevenda exclusiva d'entrades per al partit del 16 de novembre.

Falten dies per a la prevenda de Banco Santander: pren nota si vols veure la NFL

La prevenda per a clients de Banco Santander començarà el 26 de juny a les 11:00 hores (hora local de Madrid). Per accedir-hi, cal estar registrat a l'aplicació del banc i tenir Bizum activat.

A més, es podrà adquirir un màxim de quatre entrades per compte. Aquesta prevenda exclusiva permetrà als clients assegurar el seu lloc en aquest espectacle sense haver d'esperar a la venda general.

La venda general d'entrades s'obrirà el 8 de juliol a les 15:30 hores (hora espanyola). Per adquirir entrades en aquesta fase, caldrà tenir un compte a la NFL i accedir-hi a través de la seva plataforma oficial. S'espera una alta demanda, per la qual cosa es recomana estar preparat per no perdre l'oportunitat d'assistir a aquest esdeveniment únic.

Per què agrada tant aquesta iniciativa?

Aquest acord entre Banco Santander i la NFL no només beneficia els clients del banc, sinó que també representa un impuls al creixement del futbol americà a Espanya. Amb milions d'aficionats al país, l'arribada de la NFL a Madrid és una mostra de l'interès creixent per aquest esport.

A més, iniciatives com la prevenda exclusiva permeten als seguidors més fidels viure l'experiència de prop, creant una connexió més estreta entre la lliga i els seus aficionats a Europa.

La presència d'Openbank, la marca digital de Banco Santander, a les tanques publicitàries durant la retransmissió televisiva del partit també reforça el compromís del banc amb l'esport i la tecnologia. Aquesta visibilitat en plataformes digitals i televisives demostra l'aposta del banc per oferir experiències innovadores als seus clients.