Ganga del Banco Santander que aplaudeixen els seus clients: compte, aquest estiu ho canvia tot

Aquest estiu, Banco Santander llança una ganga en rènting que està revolucionant el mercat. Si estàs pensant a estrenar cotxe, para atenció: pots endur-te un vehicle de garanties per només 299 euros al mes, sense IVA, en un contracte de 48 mesos, sense entrada, i tot això fins al 30 de juny. Només hi ha 150 unitats disponibles.

Atent a aquesta promoció de Banco Santander: condicions clares i sense lletra petita

Banco Santander ha preparat una oferta de rènting sense entrada per al Hyundai Bayon TGDI 1.0 de 100 CV. En aquesta promoció, pagues 299 € al mes + IVA durant 48 mesos i fins a 10.000 km a l'any. A més, inclou assegurança a tot risc, manteniment, reparacions, assistència i canvi de pneumàtics, sense sorpreses finals ni aportació extra en tornar el cotxe.

L'oferta està oberta a particulars, autònoms i empreses, amb aprovació prèvia de Banco Santander. Estan disponibles fins a 150 unitats o fins al 31 d'agost de 2025, encara que la campanya de 299 €/mes acaba el 30 de juny. L'operació es gestiona 100 % en línia per a clients Santander, i els que encara no ho són ho poden fer a oficines.

Els clients de Banco Santander encara no s'ho creuen

Els que ja han contractat el rènting destaquen com de senzill ha estat el procés i com d'ajustada és la quota. Ressalten com de còmode resulta no haver-se de preocupar per assegurances, manteniment ni revisions. Molts diuen que mai havien vist una oferta així per a un cotxe nou i asseguren que “aquesta ganga sí que és de veritat”.

Els clients ho tenen clar: aquesta oferta representa una oportunitat d'estrenar un cotxe nou sense fer un gran desemborsament inicial. Per menys del que costa un smartphone al mes, tens un SUV urbà de qualitat, amb tots els extres inclosos. A més, el fet que Santander controli tot el procés —des de l'entrega fins al servei postvenda— ofereix confiança i tranquil·litat.

Per què no pots deixar passar aquesta oportunitat

El Hyundai Bayon és un SUV modern, compacte i eficient, ideal per a la ciutat i els viatges. La seva quota de 299 €/mes sense entrada és de les més competitives del mercat, especialment amb tot inclòs. Només hi ha 150 unitats i l'oferta expira el 30 de juny: un cop acabi, s'ha acabat.

És una proposta sense sorpreses: sense entrada, sense aportació final, amb assegurança a tot risc i quota tancada. Així que ja ho saps: si estàs pensant en cotxe, aquest estiu ho canvia tot amb Banco Santander. No deixis passar la ganga i assegura-te'n una abans que s'esgotin.