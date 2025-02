Els clients de CaixaBank, eufòrics després de l'última novetat: impossible deixar-ho passar

En temps d'incertesa econòmica, és comú que els inversors busquin opcions segures per protegir el seu patrimoni. CaixaBank ofereix consells sobre els anomenats "valors refugi", explicant què són, quan és recomanable invertir-hi i quins són els seus tipus més comuns.​

Els valors refugi són actius financers que mantenen o augmenten el seu valor durant períodes d'inestabilitat econòmica o volatilitat en els mercats. La seva principal característica és la capacitat de preservar el capital de l'inversor, fins i tot quan altres actius, com les accions, experimenten caigudes significatives.​

CaixaBank et dona el millor consell sobre els valors refugi: molt atent

Invertir en valors refugi és especialment recomanable en èpoques de crisi econòmica, alta inflació o incertesa política. Aquests escenaris solen generar desconfiança en els mercats financers, portant els inversors a buscar alternatives més segures per resguardar els seus diners.

Tanmateix, és important avaluar cada situació i considerar factors com l'horitzó d'inversió i el perfil de risc abans de prendre una decisió.​ Hi ha diversos actius considerats valors refugi.

Metalls preciosos físics

L'or i la plata són els metalls preciosos més coneguts com a valors refugi. El seu valor intrínsec i l'oferta limitada els converteixen en opcions atractives per protegir el capital. A més, solen mantenir el seu valor al llarg del temps i actuar com a cobertura contra la inflació.​

Divises

Algunes monedes, com el dòlar nord-americà o el franc suís, són considerades divises refugi a causa de l'estabilitat de les seves economies i sistemes financers. Invertir en aquestes monedes pot ser una estratègia per diversificar el risc i protegir-se de la depreciació d'altres divises.​

Deute públic

Els bons emesos per governs amb alta qualificació creditícia, com els dels Estats Units o Alemanya, són considerats inversions segures. Aquests instruments ofereixen rendiments predictibles i un baix risc d'impagament, cosa que els fa atractius en temps d'incertesa econòmica.​

Art

Les obres d'art, especialment les d'artistes reconeguts, poden actuar com a valors refugi. Encara que la seva liquiditat és menor en comparació amb altres actius, el seu valor tendeix a apreciar-se al llarg del temps, oferint una protecció contra la inflació i la volatilitat del mercat.​

Avantatges d'adquirir valors refugi: CaixaBank ho té clar

Per a CaixaBank, invertir en valors refugi ofereix diversos avantatges, com la protecció del capital. Aquests actius ajuden a preservar el patrimoni en temps de crisi econòmica.​

Incorporar-los en una cartera d'inversió pot reduir el risc en no dependre només d'actius volàtils.​ Els metalls preciosos tendeixen a mantenir el seu valor o apreciar-se en entorns inflacionaris.​