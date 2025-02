Bones notícies d'Hisenda a milers d'espanyols: no poden estar més feliços amb això

L'Agència Tributària ofereix una deducció fiscal per a les famílies nombroses a Espanya. Aquesta ajuda està dissenyada per alleujar la càrrega econòmica que comporta mantenir una família nombrosa. I es pot aplicar en la Declaració de la Renda o rebre de forma anticipada en pagaments mensuals de 100 euros.

Hisenda t'ho posa a tir amb aquesta deducció fiscal

És una reducció en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) destinada a les famílies que posseeixen el títol oficial de família nombrosa. Per a les famílies de categoria general, la deducció és de fins a 1.200 euros a l'any.

En el cas de les famílies nombroses de categoria especial, la deducció s'incrementa a 2.400 euros anuals. A més, des de 2018, per cada fill que excedeixi el nombre mínim requerit per ser considerada família nombrosa, es poden sumar 600 euros addicionals per fill.

Requisits per accedir a la deducció d'Hisenda

Per beneficiar-se d'aquesta deducció, és necessari complir amb els següents requisits. La primera de totes és ser part d'una família nombrosa i comptar amb el títol oficial de família nombrosa en vigor.

Situació laboral o d'ingressos: Complir almenys una de les següents condicions:

Realitzar una activitat per compte propi o aliè i estar donat d'alta a la Seguretat Social o en una mutualitat.

Percebre prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció per desocupació.

Rebre pensions abonades per la Seguretat Social o per Classes Passives.

Ser professional no integrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i percebre de mutualitats de previsió alternatives prestacions anàlogues a les anteriors.

A més, és important que els fills que donen dret a la deducció convisquin amb el contribuent. I que no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros, excloses les rendes exemptes.

Beneficis per a les famílies nombroses i com sol·licitar la deducció

Aquesta deducció representa un suport econòmic significatiu per a les famílies nombroses. Ajudant a compensar les despeses addicionals que implica la cura i manteniment de diversos fills. En reduir la càrrega fiscal, es facilita una millor gestió de l'economia familiar, permetent destinar aquests recursos a altres necessitats essencials com educació, alimentació o activitats extraescolars.

La deducció per família nombrosa es pot aplicar directament en la Declaració de la Renda anual. Tanmateix, també existeix l'opció de sol·licitar l'abonament anticipat, rebent 100 euros mensuals. Per a això, és necessari presentar el model 143 a través de l'Agència Tributària, ja sigui de forma telemàtica, telefònica o presencial.