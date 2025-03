Comunicat urgent de CaixaBank: no juguis amb foc, actua ràpid pel teu bé

CaixaBank ha emès una alerta important sobre una estafa perillosa coneguda com a ransomware. Aquest tipus d'atac pot afectar tant a clients individuals com a empreses, posant en risc informació valuosa i l'operativitat dels sistemes. És essencial entendre què és el ransomware, per què és preocupant i com actuar per protegir-se.

Avís urgent de CaixaBank: molt de compte amb això

El ransomware és un tipus de malware que bloqueja l'accés a les dades d'un dispositiu infectat mitjançant xifratge. Els ciberdelinqüents exigeixen un pagament (rescat) per alliberar la informació segrestada.

Aquesta amenaça digital afecta usuaris particulars, empreses, governs i fins i tot serveis crítics com hospitals o centrals energètiques. És fonamental conèixer-la i aprendre a identificar-la per prevenir possibles atacs.

Com afecta a individus i a empreses: CaixaBank és taxatiu

Un atac de ransomware pot paralitzar completament el funcionament d'un dispositiu o una xarxa, impedint l'accés a informació essencial. Per a les empreses, això pot traduir-se en pèrdues econòmiques significatives i danys a la seva reputació.

De fet, s'estima que sis de cada deu pimes que pateixen un ciberatac acaben tancant el seu negoci. Amb tot, des de CaixaBank adverteixen que pots infectar-te per correu electrònic fraudulent (phishing). Els ciberdelinqüents envien correus que semblen legítims, però contenen enllaços o arxius adjunts maliciosos i en interactuar, el malware s'instal·la en el dispositiu.

A més, pots infectar-te a través de pàgines web compromeses. En visitar llocs web maliciosos o compromesos, especialment aquells de descàrregues il·legals o contingut dubtós, el ransomware pot infiltrar-se en el sistema.

Què fer si ets víctima de ransomware?

Encara que la situació és estressant, és crucial no prendre decisions precipitades. Pagar no garanteix la recuperació de les dades i pot incentivar els delinqüents a continuar amb les seves activitats.

Desconnectar el dispositiu de la xarxa pot prevenir la propagació del malware a altres sistemes connectats. Busca assessorament d'experts en ciberseguretat per avaluar les opcions de recuperació. I denunciar l'incident ajuda les forces de seguretat a combatre aquest tipus de delictes.

Consells de CaixaBank per protegir-te

Mantén sempre al dia el sistema operatiu i les aplicacions per corregir possibles vulnerabilitats. Un bon programari de seguretat pot detectar i bloquejar amenaces abans que causin dany.

Realitza còpies de seguretat periòdiques: Guarda les teves dades importants en dispositius externs o al núvol. Així, en cas d'atac, podràs restaurar la informació sense necessitat de pagar un rescat.

Sigues cautelós amb els correus electrònics: No obris arxius adjunts ni facis clic en enllaços de remitents desconeguts o sospitosos.

Evita connectar dispositius externs desconeguts: Poden contenir malware que infecti el teu sistema.

CaixaBank recomana a tots els seus clients actuar amb prudència i seguir aquests consells per garantir la seva seguretat digital. Davant qualsevol sospita o incident relacionat amb ransomware, és fonamental avisar a CaixaBank i buscar assistència professional.