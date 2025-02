Avís contundent d'Hisenda als espanyols: enorme multa als que facin això a l'abril

Molta atenció perquè a partir del 10 d'abril, tots els ajuntaments a Espanya hauran d'aplicar una nova taxa per a la gestió de residus. Una coneguda com el "impost de brossa".

Aquesta mesura d'Hisenda, establerta per la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, vol garantir que qui genera residus contribueixi al cost real de la seva gestió. Els ajuntaments estan obligats a establir una taxa específica, diferenciada i no deficitària. Una que cobreixi el cost total de la recollida, transport i tractament dels residus.

Això han de fer els ajuntaments el 10 d'abril: Hisenda no perdonarà a cap

Aquesta taxa ha de reflectir el principi de "qui contamina, paga". Amb tot, s'incentiva els ciutadans a reduir i separar adequadament els seus residus de manera responsable i cívica.

L'aplicació d'aquesta taxa respon a una directiva europea que busca que els generadors de residus assumeixin el cost de la seva gestió. A més, la Llei 7/2022 estableix que la taxa no pot ser deficitària, és a dir, ha de cobrir íntegrament les despeses del servei.

El que succeirà si no compleixen amb la llei: fortes sancions

Hisenda ha advertit que els ajuntaments que no implementin aquesta taxa en el termini establert s'enfronten a sancions. Aquestes poden incloure fortes multes econòmiques i la pèrdua d'accés a fons europeus destinats a projectes municipals. La imposició d'aquesta taxa ha generat reaccions trobades entre els ajuntaments.

Alguns, especialment de partits com el PP i Vox, han expressat la seva oposició, argumentant que atempta contra l'autonomia local i que els ciutadans seran qui assumeixin el cost addicional. Per exemple, la presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), María José García-Pelayo, ha qualificat la taxa de "disbarat" i ha assenyalat que "atempta contra l'autonomia local".

D'altra banda, altres municipis ja han començat a aplicar la taxa, ajustant les seves ordenances fiscals per complir amb la normativa. A Madrid s'ha aprovat una rebaixa del 0,02% en l'IBI per compensar part del cost de la nova taxa de residus.

La nova taxa de brossa és una mesura obligatòria que busca que els ciutadans contribueixin al cost real de la gestió de residus. La mesura ha generat diverses reaccions, reflectint la complexitat d'equilibrar la sostenibilitat ambiental amb la capacitat econòmica dels ciutadans.