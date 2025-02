Banc Santander ho confirma: milers de clients somriuen després de molt de temps buscant-ho

Banco Santander ha anunciat recentment una significativa rebaixa en els tipus d'interès de les seves hipoteques. Ho ha fet a través de la seva entitat principal com de la seva filial digital, Openbank. Aquesta mesura ha estat rebuda amb entusiasme per milers de clients que feia temps que esperaven condicions més favorables per finançar la compra del seu habitatge.

Bona notícia per als que busquen una hipoteca a termini fix: oferta de Santander

Al desembre de 2024, els bancs espanyols oferien hipoteques amb un tipus d'interès mitjà del 3,2%, situant-se entre els més baixos d'Europa. En aquest context, Banco Santander ha decidit millorar encara més les seves ofertes hipotecàries.

Per exemple, la seva Hipoteca Fixa Bonificada ofereix un TIN del 2,57% per a un termini de 25 anys, amb un TAE del 3,13%. Per la seva banda, Openbank ha reduït el preu de les seves hipoteques a tipus fix, mixt i variable per a operacions superiors a 150.000 euros.

Els clients poden accedir a una hipoteca fixa amb un TIN des de l'1,05% (1,25% TAE) per a terminis de fins a 15 anys. Aquesta rebaixa en els tipus d'interès ha estat molt ben rebuda pels clients, ja que representa una oportunitat per obtenir finançament més assequible en l'adquisició d'un habitatge.

Requisits per obtenir les millors condicions en hipoteca fixa a 25 anys

Per accedir a les condicions més avantatjoses en les hipoteques fixes a 25 anys ofertes per Santander i Openbank, és necessari complir amb certs requisits. Els sol·licitants han de domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 900 euros per persona a l'entitat.

És obligatori contractar una assegurança de llar i la contractació d'una assegurança de vida pot millorar encara més les condicions de la hipoteca. L'ús regular de targetes de crèdit o dèbit del banc, amb un mínim de sis compres trimestrals, pot ser un requisit addicional per accedir a millors condicions.

Despeses assumides per Banco Santander

A més d'oferir tipus d'interès competitius, Banco Santander i Openbank assumeixen una sèrie de despeses associades a la constitució de la hipoteca. El que suposa un alleujament econòmic per als clients. Entre les despeses cobertes s'inclouen: