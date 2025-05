Eufòria màxima entre els clients de BBVA: per fi respiren tranquils, quin alleujament

Els clients de BBVA estan celebrant una gran notícia: l'entitat ha reforçat la seguretat de les seves targetes amb una innovació que marca un abans i un després. La família de targetes Aqua, que ja és la més contractada del banc, incorpora el revolucionari CVV dinàmic. Una mesura que ofereix un nivell de protecció sense precedents en les compres en línia.

BBVA havia de donar-ho als seus clients: què és el CVV dinàmic i com funciona

El CVV és aquell codi de tres xifres que normalment apareix al revers de les targetes i s'utilitza per verificar les compres per internet. Tanmateix, a les targetes Aqua de BBVA, aquest codi no està imprès al plàstic.

En el seu lloc, es genera un CVV dinàmic a través de l'app de BBVA cada vegada que es realitza una transacció. Aquest codi té una validesa limitada, generalment entre cinc i deu minuts, cosa que dificulta enormement el seu ús fraudulent.

A més del CVV dinàmic, les targetes Aqua no mostren ni el número de la targeta ni la data de caducitat a la seva superfície. Aquestes dades sensibles només estan disponibles a l'app de BBVA, cosa que significa que, en cas de pèrdua o robatori de la targeta física, ningú podrà utilitzar-les per comprar en línia. Aquesta mesura redueix significativament el risc de frau i proporciona una tranquil·litat addicional als usuaris.

BBVA ha mostrat el seu compromís amb la seguretat dels seus clients

BBVA ha demostrat el seu compromís amb la seguretat i la innovació sent el primer banc a Espanya a llançar una targeta sense numeració impresa i amb CVV dinàmic. L'entitat ha desenvolupat aquesta tecnologia utilitzant algoritmes criptogràfics avançats i emmagatzematge al núvol per garantir la inviolabilitat dels codis generats.

A més, BBVA ha renovat la seva app per oferir una experiència més intuïtiva i segura. Els clients poden consultar fàcilment les dades de la seva targeta, controlar les seves despeses i gestionar els seus pagaments des del seu dispositiu mòbil.

Altres novetats i avantatges de les targetes Aqua

Les targetes Aqua estan disponibles en modalitats de dèbit, crèdit i prepagament, i són compatibles amb sistemes de pagament mòbil com Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay. També permeten retirar efectiu sense contacte als caixers i ofereixen notificacions en temps real de les transaccions realitzades.

En línia amb el seu compromís amb el medi ambient, BBVA fabrica les targetes Aqua amb plàstic reciclat, contribuint així a la sostenibilitat del planeta. BBVA ha escoltat les preocupacions dels seus clients i ha respost amb solucions innovadores que ofereixen tranquil·litat i confiança. Sens dubte, un aplaudiment merescut per a una iniciativa tan beneficiosa i necessària.