Avís urgent de BBVA: si reps això, ni se t'acudeixi fer-ho o te'n penediràs

BBVA ha emès un avís urgent a tots els seus clients davant l'augment d'estafes relacionades amb inversions fraudulentes. Els ciberdelinqüents es fan passar per representants del banc, prometent alts beneficis amb un baix nivell de risc, cosa que pot posar en greu perill la teva economia.

Alerta màxima de BBVA sobre una estafa creixent: molt de compte amb les inversions

El modus operandi dels estafadors comença amb un missatge de text (SMS) o una trucada telefònica que aparenta ser de BBVA. En aquests missatges, s'informa el client sobre una suposada inversió segura i rendible, insten-lo a transferir fons a un compte específic. Fins i tot poden sol·licitar que descarreguis aplicacions o proporcionis informació personal i bancària.

En alguns casos, els missatges inclouen enllaços que dirigeixen a pàgines web falses que imiten l'aparença del lloc oficial de BBVA. En introduir les teves dades en aquestes pàgines, els estafadors obtenen accés a la teva informació confidencial.

Perill absolut si caus a la trampa: no t'hi juguis

Aquestes estafes d'inversions no només pretenen enganyar, sinó que també poden resultar en la pèrdua total dels teus estalvis. Els delinqüents prometen rendiments elevats amb riscos mínims, cosa que pot portar a decisions financeres perjudicials. A més, en proporcionar les teves dades personals, t'exposes a futurs fraus i robatoris d'identitat.

Si reps un missatge o trucada sospitosa, no comparteixis informació personal ni bancària. No facis clic en enllaços ni descarreguis aplicacions suggerides.

Contacta directament amb BBVA a través de canals oficials per verificar l'autenticitat del missatge. BBVA ha reiterat que mai sol·licitarà informació confidencial a través de SMS, trucades o correus electrònics.

Consells de BBVA per no arruïnar-te la vida

Desconfia de promeses d'alts beneficis amb baix risc. Les inversions legítimes sempre comporten un cert nivell de risc. Verifica l'autenticitat dels missatges, els SMS oficials de BBVA no contenen enllaços i provenen del número 266845.

No proporcionis informació personal a desconeguts, BBVA mai et demanarà dades confidencials per mitjans no segurs. Mantingues actualitzats els teus dispositius i utilitza programari de seguretat fiable. Això ajuda a prevenir accessos no autoritzats.

La prevenció és clau per protegir la teva economia i evitar ser víctima de fraus. Mantén-te informat i alerta davant qualsevol comunicació sospitosa. Per a més informació i consells sobre com protegir-te d'estafes, visita el lloc oficial de BBVA.