BBVA està de sort: els seus clients aplaudeixen sense parar després de fer-se oficial

BBVA torna a estar d'enhorabona. Per tercer any consecutiu, ha estat escollit com el banc més atractiu per treballar a Espanya, segons l'informe prestigiós Randstad Employer Brand Research. Aquest reconeixement consolida BBVA com una de les empreses més desitjades pels professionals del país.

L'estudi de Randstad es basa en més de 171.000 enquestes a nivell global, amb més de 7.700 realitzades a Espanya. Els participants valoren aspectes com el salari competitiu, la conciliació laboral-personal, l'ambient de treball agradable i les oportunitats de desenvolupament professional.

BBVA no para d'aplaudir això: 3 anys seguits sent el banc més atractiu

En tots aquests àmbits, BBVA ha destacat notablement, cosa que li ha valgut aquesta distinció. Yolanda Martínez Bajo, directora de Talent i Cultura de BBVA a Espanya, va expressar la seva satisfacció per aquest èxit. "Aquest reconeixement reflecteix el nostre compromís per impulsar una filosofia de treball basada en el desenvolupament i benestar de les persones", va afirmar Martínez Bajo.

"Treballem cada dia per posar les persones al centre de la nostra estratègia de negoci. Estem convençuts que el seu talent i compromís són clau per generar un impacte positiu en els nostres clients i en la societat en el seu conjunt".

BBVA ha reforçat els seus programes de desenvolupament internacional i mentoring

D'entre les iniciatives que han portat BBVA a ser reconegut destaquen la seva aposta per la formació contínua, amb més d'un milió d'hores de formació impartides el 2022, i la implementació de polítiques de flexibilitat laboral que faciliten la conciliació. A més, el banc ha reforçat els seus programes de desenvolupament internacional i mentoring, i ha posat en marxa un nou portal d'ocupació i un programa d'onboarding per a noves incorporacions.

BBVA també ha estat reconegut per la seva cultura inclusiva i el seu model de lideratge que fomenta l'apoderament i l'autonomia dels equips. Aquestes característiques han contribuït al fet que molts professionals s'identifiquin amb el seu projecte empresarial.

Un referent en la gestió del talent i el benestar dels seus empleats

Aquest guardó se suma a altres reconeixements obtinguts per BBVA, com la seva inclusió a la llista de les millors empreses per treballar a Espanya de LinkedIn i la certificació com a Top Employer a Espanya 2025.

Amb aquests èxits, BBVA no només es consolida com el banc més atractiu per treballar a Espanya, sinó que també es posiciona com un referent en la gestió del talent i el benestar dels seus empleats. L'entitat continua treballant per millorar i seguir sent un lloc desitjat pels professionals per desenvolupar la seva carrera.