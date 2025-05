Alerta màxima a Banco Sabadell: compte, els seus clients haurien d’anar amb compte amb això

Banco Sabadell ha emès una alerta urgent sobre un nou tipus de frau que està creixent ràpidament: els deepfakes. Aquests enganys utilitzen intel·ligència artificial (IA) per suplantar identitats i cometre estafes. És crucial que els clients estiguin informats i prenguin precaucions per protegir-se

Alerta especial de Banco Sabadell: molt de compte amb el deepfake

Un deepfake és una tècnica que empra IA per crear vídeos, àudios o imatges falses que semblen reals. Els delinqüents poden imitar la veu o el rostre d'una persona per enganyar altres persones. Per exemple, poden fer-se passar per un familiar o un representant del banc per sol·licitar informació confidencial o transferències de diners

La sofisticació dels deepfakes fa que sigui difícil distingir entre el que és real i el que és fals. Això augmenta el risc de caure en estafes que poden tenir conseqüències financeres i emocionals greus. A més, la suplantació d'identitat pot danyar la reputació de les víctimes i generar problemes legals

Com intenten enganyar-nos? No et fiïs gens

Els estafadors utilitzen deepfakes per fer-se passar per empleats del banc i sol·licitar dades personals. També per imitar la veu de familiars per demanar diners urgentment i crear vídeos falsos de figures públiques per promoure inversions fraudulentes

Aquests mètodes busquen generar confiança i urgència perquè les víctimes actuïn sense verificar l'autenticitat de la sol·licitud. Banco Sabadell recomana als seus clients desconfiar de sol·licituds inesperades d'informació personal o financera

A més, aconsella verificar sempre la identitat de l'interlocutor a través de canals oficials i no compartir contrasenyes ni codis de seguretat amb ningú. I reportar qualsevol activitat sospitosa al banc de seguida

Consells vitals per protegir-se: Banco Sabadell sap de què parla

Per minimitzar el risc de ser víctima d'un deepfake, mantingui la privacitat a les xarxes socials i eviti compartir informació sensible. I utilitzi contrasenyes fortes i canviï regularment les seves credencials

Activi l'autenticació en dos passos als seus comptes i estigui atent a senyals de manipulació en vídeos o àudios, com moviments facials poc naturals o veus robòtiques. També, eduqui familiars i amics sobre els riscos dels deepfakes i com identificar-los

La ciberseguretat és responsabilitat de tothom. Estar informat i actuar amb precaució pot marcar la diferència entre ser víctima d'un frau o mantenir-se segur. Banco Sabadell està compromès amb la protecció dels seus clients i ofereix recursos per ajudar-los a fer front a aquestes amenaces emergents