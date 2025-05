Banc Santander avisa tot Espanya: mai facis cas a això, et podrien deixar sense res

Amb la Campanya de la Renda en marxa, Banco Santander ha llançat un avís a tots els seus clients: extremeu les precaucions davant possibles fraus digitals. Els ciberdelinqüents aprofiten aquest període per enviar missatges falsos que simulen ser d'Hisenda o del mateix banc, amb l'objectiu de robar les teves dades personals i buidar els teus comptes

Banco Santander no vol ensurts amb la Renda: compte amb els ciberdelinqüents

Els estafadors utilitzen tècniques com el phishing (correus electrònics), smishing (missatges SMS) i vishing (trucades telefòniques) per enganyar les persones. Aquests missatges solen tenir un to alarmista, indicant suposats càrrecs urgents o devolucions d'impostos, i inclouen enllaços que dirigeixen a pàgines web falses que imiten les oficials

Un cop allà, sol·liciten informació confidencial com números de compte, contrasenyes o codis de verificació. Per exemple, la Guàrdia Civil ha alertat sobre SMS fraudulents que suplanten entitats bancàries, incloent-hi el Banco Santander, i que han provocat pèrdues de fins a 160.000 euros a Cantàbria

Què has d'evitar sempre? Banco Santander ho afirma taxativament

Banco Santander insisteix que mai sol·licita dades personals o bancàries mitjançant SMS, correus electrònics o trucades telefòniques. Per tant, si reps un missatge sospitós no facis clic en enllaços ni descarreguis fitxers adjunts i no proporcionis informació personal o bancària

Tampoc responguis a correus o missatges sospitosos ni segueixis instruccions de trucades no verificades. Si tens dubtes sobre l'autenticitat d'una comunicació, contacta directament amb el banc a través dels seus canals oficials o truca a Superlínia al 915 123 123

Si caus en el parany i proporciones les teves dades, els ciberdelinqüents poden accedir al teu compte bancari, fer transferències no autoritzades i robar els teus diners. A més, podrien utilitzar la teva identitat per cometre altres fraus

Banco Santander vol protegir el teu compte: no siguis imprudent

Per protegir-te durant la Campanya de la Renda, accedeix a la informació d'Hisenda únicament a través de la seva pàgina oficial (agenciatributaria.es) i evita enllaços en correus o missatges

Utilitza l'aplicació oficial del Banco Santander o accedeix directament al seu lloc web escrivint l'URL al navegador. Activa alertes de seguretat a la teva banca en línia per detectar moviments sospitosos

Actualitza el teu programari antivirus i fes escaneigs periòdics. Recorda, Hisenda no sol·licita dades personals ni bancàries per SMS o correu electrònic. Si reps un missatge sospitós, reporta-ho al Banco Santander enviant un correu a phishing@gruposantander.es o reenviant l'SMS al 638 444 542.