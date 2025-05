BBVA torna bojos els seus clients amb això: si fas servir Bizum, estàs d'enhorabona

BBVA ha desfermat una autèntica bogeria entre els seus clients amb una promoció especial que premia l'ús de Bizum i la seva aplicació mòbil. Si ets usuari habitual d'aquestes eines, estàs d'enhorabona: podries guanyar un dels 60 premis de 250 euros que l'entitat sorteja, sumant un total de 15.000 euros en efectiu.

BBVA tira la casa per la finestra: fins a 15.000 euros per utilitzar Bizum

La iniciativa de BBVA busca incentivar la digitalització entre els seus clients, per participar és necessari registrar-se en la promoció a través de l'aplicació del banc. Un cop inscrit, cada ús de Bizum o accés diari a l'app durant el període promocional et donarà participacions per al sorteig. Quantes més operacions realitzis, més opcions tindràs de guanyar.

La clau està en la freqüència d'ús, per cada dia que accedeixis a l'app de BBVA, obtindràs una participació. A més, cada operació realitzada amb Bizum et donarà cinc participacions addicionals. Això significa que, si utilitzes Bizum regularment i accedeixes a l'app diàriament, les teves possibilitats de guanyar un dels 60 premis de 250 euros augmenten significativament.

Què ha provocat aquesta promoció entre els clients de BBVA?

La resposta dels clients ha estat entusiasta. Molts han aplaudit la iniciativa, considerant-la una excel·lent forma de recompensar l'ús d'eines digitals que faciliten les gestions bancàries diàries. La possibilitat de guanyar diners simplement per utilitzar serveis que ja formen part de la seva rutina ha generat una gran expectació i participació.

BBVA ha manifestat que aquesta promoció és part del seu compromís per fomentar la digitalització i oferir als seus clients avantatges per adoptar eines tecnològiques. L'entitat destaca que iniciatives com aquesta busquen millorar l'experiència de l'usuari i adaptar-se a les noves formes d'interacció bancària.

Com registrar-se? Ho tens així de fàcil

Per participar en la promoció, has d'accedir a l'aplicació de BBVA, buscar la secció de promocions i seguir les instruccions per inscriure't. Recorda que, un cop registrat, cada accés diari a l'app i cada operació amb Bizum t'acosten més a guanyar un dels premis.

BBVA ha llançat una promoció especial que ha tornat "bojos" als seus clients, oferint premis de 250 euros cadascun. Si ets usuari de Bizum i de l'app de BBVA, aquesta és la teva oportunitat per participar i guanyar. Recorda: més enviaments, més opcions, no deixis passar aquesta oportunitat i uneix-te a la bogeria digital de BBVA.