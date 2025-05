Eufòria entre els clients de BBVA i Banco Santander: ho demanaven fa molt, per fi

Els clients de BBVA i Banco Santander estan experimentant una autèntica revolució en la forma de realitzar pagaments i retirar diners en caixers. Ambdues entitats han apostat per la biometria, utilitzant l'empremta dactilar o el rostre per autenticar operacions bancàries. Aquest avanç, que molts usuaris feia temps que esperaven, promet més seguretat i comoditat en el dia a dia.

BBVA va donar el primer cop: pioner en biometria

Des de 2021, BBVA permet als seus clients a Espanya signar operacions bancàries utilitzant la biometria registrada en els seus dispositius mòbils, com l'empremta dactilar o el reconeixement facial. Aquesta funcionalitat, integrada en la seva aplicació, agilitza tràmits i ofereix un nivell superior de seguretat, protegint l'usuari davant possibles fraus.

A més, BBVA ha implementat caixers 'contactless' que permeten retirar efectiu sense necessitat de tocar el terminal. Els clients poden utilitzar el seu telèfon intel·ligent per realitzar l'operació, eliminant la necessitat d'introduir una targeta física o recordar un PIN.

Banco Santander i la innovació amb Santander Key

Banco Santander ha introduït la funcionalitat Santander Key, que permet als clients realitzar operacions en caixers automàtics utilitzant únicament el seu telèfon mòbil. Mitjançant l'aplicació del banc, els usuaris configuren l'operació, escanegen un codi QR al caixer i confirmen la transacció utilitzant la seva empremta digital o reconeixement facial.

Aquesta innovació elimina la necessitat d'una targeta física i un PIN, oferint una experiència més ràpida i segura. Encara que actualment se centra en la retirada d'efectiu, Banco Santander planeja ampliar aquesta tecnologia per incloure altres operacions com dipòsits, pagaments de rebuts i consultes de saldo.

Tots els avantatges per als clients: apunta-les pel teu bé

L'ús de dades biomètriques en operacions bancàries ofereix múltiples beneficis. L'autenticació biomètrica redueix significativament el risc de fraus i errors associats a la pèrdua o robatori de targetes.

Els clients poden realitzar operacions de manera més àgil, sense la necessitat de recordar contrasenyes o portar targetes físiques. Amb una àmplia xarxa de caixers i aplicacions mòbils intuïtives, els usuaris tenen accés a aquestes funcionalitats en la majoria dels punts del país.

Mirant cap al futur: el que arribarà el 2026

S'espera que per al 2026, la majoria de les operacions bancàries puguin realitzar-se utilitzant biometria, tant en aplicacions mòbils com en caixers automàtics. Aquest avanç respon a la creixent demanda dels usuaris per mètodes d'autenticació més segurs i convenients.

Segons un estudi de Visa, el 36% dels espanyols pretén adoptar els pagaments biomètrics en els pròxims cinc anys, i un 47% se sent més segur utilitzant biometria per protegir la seva informació i dades en comparació amb els mètodes tradicionals.