Eufòria màxima entre els clients de Banco Santander: atenció, serà així de fàcil

El Banco Santander sempre intenta sorprendre els seus clients, i aquesta vegada ho ha aconseguit. Els més afortunats podran gaudir d'una experiència VIP amb totes les lletres, gràcies a l'entitat. I la veritat és que no serà l'única sorpresa amb què el Banco Santander ha decidit premiar la seva clientela.

En concret, el Banco Santander està regalant una experiència espectacular per al GP de Bèlgica. Sí, has llegit bé. La promoció activa ofereix l'oportunitat de guanyar 2 entrades VIP per gaudir del Gran Premi de Fórmula 1 a Spa-Francorchamps.

Des del seu retorn com a patrocinador oficial de la Fórmula 1 el 2025, Banco Santander ha impulsat diverses iniciatives per apropar els seus aficionats més fidels a la màxima velocitat. Una de les més recents és aquest sorteig per al GP de Bèlgica, que dona l'oportunitat de viure des de dins l'experiència VIP amb accés a zones exclusives i paddock.

Banco Santander sorprèn amb aquesta promoció sobre la Fórmula 1

Per optar a les 2 entrades VIP, només cal registrar-se a la plataforma de Santander Experiences. A més, has de respondre un senzill qüestionari sobre F1 o seguir les indicacions que el banc estableixi durant la promoció.

És tan fàcil que molts ja es freguen les mans. No cal fer grans compres ni complir requisits impossibles. És una manera clara de premiar els clients i seguidors de l'esport.

Podran participar tots els clients majors d'edat que compleixin els requisits establerts a les bases legals. Es farà un sorteig aleatori entre qui hagi completat el procés dins el termini.

Els guanyadors seran notificats directament per Santander. És important llegir bé les condicions i la clàusula de tractament de dades, i assegurar-se de participar dins la data límit.

Quan se celebra el GP de Bèlgica

El Gran Premi de Bèlgica 2025 se celebrarà del 25 al 27 de juliol a Spa‑Francorchamps. Tres dies d'adrenalina, corbes llegendàries i ambient incomparable. És el pla ideal per a qualsevol apassionat de la Fórmula 1 que somia a viure l'acció a peu de pista.

Prepara't per a una experiència completa. Amb aquestes 2 entrades VIP, tindràs accés a zones exclusives, càtering, begudes, i vistes privilegiades de la cursa i del paddock. Recorda portar la teva acreditació i confirmar el viatge amb temps: Spa s'omple i cal moure's amb antelació.

Banco Santander, sempre amb l'esport

Aquesta promoció no és un fet aïllat: forma part del compromís de Santander amb l'esport i la cultura. Gràcies a la seva aliança global amb la Fórmula 1, ofereix també cursos de lideratge inspirats en aquest esport. En definitiva, el banc demostra que aposta per connectar amb els seus aficionats a través d'experiències úniques.

El sorteig de les entrades VIP per al GP de Bèlgica és una mostra més del suport de Santander amb l'esport, facilitant que els seus clients puguin viure moments memorables. I el millor: la fàcil participació fa que la màxima il·lusió estigui a l'abast de tothom.