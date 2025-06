Missatge important de BBVA a milers d'espanyols: impossible deixar-ho passar

BBVA ha llançat un servei d'Autorenting pensat per a clients que volen conduir un cotxe nou sense complicacions. Aquest servei, dissenyat per i per als clients de BBVA, es presenta com l'opció ideal per a qui busca condicions clares, comoditats i una manera moderna d'accedir a un vehicle.

Autorenting de BBVA: el servei per comprar cotxe que encanta a molts

L'Autorenting de BBVA és un contracte a llarg termini: en lloc de comprar un cotxe, l'utilitzes durant un temps acordat i pagues una quota mensual fixa. Dins d'aquesta quota s'inclouen el manteniment, les reparacions, el canvi de pneumàtics, l'assegurança i la gestió de multes. La contractació es pot fer 100 % en línia, des de l'app de BBVA, en pocs minuts.

Entre els avantatges de l'Autorenting hi ha un únic pagament mensual que cobreix totes les despeses i evita sorpreses. No necessites una gran inversió inicial, ideal per no endeutar-te. A més, pots triar la durada del contracte (per exemple, cada 3 anys estrenes un cotxe nou) i els quilòmetres que necessites.

S'estima que utilitzar renting pot estalviar uns 3.000 € respecte a comprar un cotxe, incloent-hi totes les despeses associades. Si tries un cotxe elèctric o híbrid, gaudeixes d'avantatges com accés a zones restringides, aparcament gratuït i descomptes en peatges.

Així ho pots contractar: BBVA t'ho posa fàcil

Només necessites ser client de BBVA, tenir entre 25 i 70 anys i comptar amb dos anys de carnet de conduir. Tot es gestiona des de l'app del banc o al seu web. Com explica Carlos Martínez, responsable de BBVA Autorenting, “per menys de 300 € al mes un client pot tenir un cotxe de renting”.

BBVA busca donar facilitats i posicionar-se com un banc ben valorat per oferir solucions adaptades a la vida moderna. L'Autorenting té dos objectius principals: facilitar la mobilitat dels seus clients amb un servei simple, còmode i transparent.

BBVA facilita la vida als seus clients

A més, busca consolidar la relació a llarg termini, fomentant la fidelitat. En oferir un servei útil i ben valorat, BBVA vol convertir-se en el banc de referència per a qui valora la comoditat i la innovació.

BBVA està reforçant la seva aposta per la digitalització, integrant el catàleg complet d'Autorenting a la seva app i permetent contractar-ho tot des del mòbil. Amb condicions clares, quotes fixes, comoditats incloses i l'opció de vehicles ecològics, aquest servei reflecteix l'objectiu clar de BBVA: facilitar la vida als seus clients i mantenir-se com a banc innovador i fiable.