Hacienda mira con lupa un error que cometen muchos: ojo a la Declaración de la Renta

La Declaración de la Renta es una de las gestiones fiscales más importantes del año para todos los contribuyentes. Sin embargo, aunque parezca sencillo, muchos cometen errores que pueden acarrear serias consecuencias.

Hacienda, en sus alertas a los contribuyentes, ha desvelado uno de los errores más comunes en el proceso de rellenar la Declaración de la Renta. Y es algo que debes evitar a toda costa. Si eres novato o es tu primera vez, te explicamos cómo evitarlo y por qué tener cuidado es crucial.

Cuidado con este fallo en la Declaración de la Renta: toma nota por tu bolsillo

Uno de los errores más habituales que cometen los contribuyentes tiene que ver con la omisión de ingresos o la declaración incorrecta de los mismos. Este error ocurre cuando olvidamos incluir algún tipo de ingreso que hemos recibido durante el año, como los rendimientos del trabajo, alquileres, ganancias patrimoniales o cualquier otro tipo de rendimiento económico.

En ocasiones, puede que no se agreguen todos los datos provenientes de documentos como los certificados de retenciones. O bien las ganancias obtenidas a través de trabajos ocasionales.

¿Por qué debes estar alerta en la Renta?

El motivo por el cual este fallo es tan relevante es que Hacienda tiene sistemas sofisticados para verificar las declaraciones y comparar tus datos con los que tiene en su poder. Si no declaras todos tus ingresos o los declaras erróneamente, las consecuencias pueden ser graves. La Agencia Tributaria se puede percatar de este descuido y realizar una revisión de tu declaración.

Si Hacienda detecta que has omitido ingresos o no los has declarado correctamente, puedes enfrentarte a una multa. En algunos casos, el error puede llevar a un recargo por la liquidación indebida de impuestos, lo que podría resultar en una sanción económica importante.

Lo que te puede ocurrir si cometes este fallo

Si no te das cuenta de este fallo y Hacienda realiza la revisión de tu declaración, podrías recibir una notificación de rectificación y una multa. Dependiendo de la gravedad del error y si ha sido intencionado o no, las consecuencias pueden variar desde un pequeño recargo hasta una sanción severa.

Este tipo de errores pueden afectar directamente a tu cartera. Las multas de Hacienda no son algo que debas tomar a la ligera. En muchos casos, la falta de corrección puede llevar a que pagues más de lo que originalmente te correspondía.

Si tienes dudas, no dudes en buscar ayuda profesional

Si estás preparando tu Declaración de la Renta por primera vez, o incluso si ya has presentado alguna en años anteriores, es fundamental que tengas mucho cuidado al rellenar los datos. Te recomendamos que verifiques todos los documentos fiscales que tienes, como los certificados de retenciones y los informes de tus ingresos adicionales.

Además, si tienes dudas, no dudes en buscar ayuda profesional. Contar con la asesoría de un experto en la materia puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Un asesor fiscal podrá ayudarte a evitar este error común y asegurarse de que todo esté en orden.