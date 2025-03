Alerta d'Hisenda: compte amb aquests 5 errors comuns en la Declaració de la Renda

La Declaració de la Renda és una obligació anual que tots els contribuents han de complir. No obstant això, és comú cometre errors que poden provocar revisions per part d'Hisenda. Avui, et presentem els 5 errors més freqüents i les conseqüències que poden comportar.

Errors en la Renda 2025: compte si no declares a Hisenda tots els ingressos

Un dels errors més comuns és no incloure tots els ingressos obtinguts durant l'any fiscal. Això inclou salaris, prestacions per desocupació, lloguers, guanys patrimonials i qualsevol altra font d'ingressos. Ometre algun d'aquests pot considerar-se una infracció tributària, amb les corresponents sancions.

Hisenda pot detectar discrepàncies entre les dades declarades i els seus registres, la qual cosa podria portar a una revisió detallada de la teva declaració. A més, les sancions per ometre ingressos poden ser significatives, depenent de la gravetat de la infracció.

Acceptar l'esborrany sense revisar-lo

Molts contribuents accepten l'esborrany de la Declaració de la Renda sense verificar-ne l'exactitud. Encara que Hisenda elabora aquest document amb la informació que posseeix, pot no estar completa o actualitzada. És fonamental revisar i, si és necessari, corregir les dades abans de la seva presentació.

Acceptar un esborrany amb informació incorrecta pot portar a errors en la declaració, la qual cosa podria resultar en sancions o en la necessitat de presentar una autoliquidació complementària.

Desconèixer o aplicar incorrectament deduccions i reduccions fiscals

El sistema tributari espanyol ofereix diverses deduccions i reduccions que poden disminuir la quantitat a pagar. No obstant això, no conèixer-les o aplicar-les de manera incorrecta és un error freqüent. Per exemple, deduccions per inversió en habitatge habitual, donatius a ONGs o per família nombrosa.

Aplicar deduccions de manera incorrecta pot portar que Hisenda revisi la teva declaració. També que exigeixi el pagament de la quantitat no abonada i, en alguns casos, imposi sancions.

No presentar la declaració dins del termini establert

Presentar la Declaració de la Renda fora del termini establert pot comportar conseqüències negatives. Encara que no es deguin impostos, la falta de presentació pot resultar en una sanció econòmica.

Si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ d'Hisenda, s'aplica un recàrrec de l'1% per cada mes de retard. Si hi ha requeriment, la sanció pot oscil·lar entre el 50% i el 150% de l'import a pagar, depenent del perjudici causat.

No informar sobre béns i drets a l'estranger

Molts contribuents obliden declarar béns i drets que posseeixen a l'estranger, com comptes bancaris, propietats o inversions. Hisenda exigeix la informació completa sobre aquests actius.

L'omissió d'aquesta informació pot ser considerada una infracció tributària greu, amb sancions que poden superar el 150% del valor no declarat. Per evitar problemes amb Hisenda, és essencial: