Demostrat: l’últim de CaixaBank deixa molt bon sabor de boca a milers de persones
La iniciativa de l'entitat ha aconseguit arribar a moltes persones grans al nostre país, amb un resultat positiu
Cada cop són més les iniciatives que aconsegueixen marcar la diferència en la vida de les persones grans. I una d'elles està deixant una empremta positiva a tot el país. Sense grans anuncis ni promeses buides, el nou de CaixaBank, a través de la seva Fundació "la Caixa", ha aconseguit una cosa molt valuosa.
En concret, connectar amb centenars de milers de persones grans espanyoles i oferir-los activitats que realment milloren el seu dia a dia. El millor és que no es tracta d'un projecte aïllat. És un moviment a gran escala que busca impulsar un envelliment actiu, saludable i ple de sentit.
Gran varietat d'activitats de la Fundació "la Caixa"
Durant aquest darrer curs, la Fundació "la Caixa" ha impulsat més de 19.000 activitats repartides per tot el territori nacional. Aquestes s'han desenvolupat en més de 600 centres, propis i en col·laboració amb diferents administracions públiques.
L'abast ha estat enorme. Més de 540.000 persones grans han participat en aquests tallers i propostes. Això demostra l'interès i la necessitat real d'aquest tipus de programes.
Aquestes activitats han abastat un ampli ventall d'àrees. D'una banda, s'han ofert tallers pensats per millorar la salut física i prevenir la fragilitat. La qual cosa ajuda que les persones grans mantinguin una vida activa.
Programes com En forma, Activa't o Alimenta el teu benestar han estat especialment valorats pel seu enfocament pràctic i positiu. Una altra línia de treball important ha estat el desenvolupament personal i emocional. Amb activitats com 'Viure bé', 'Sentir-se millor' o 'Bon tracte', pensades per reforçar l'autoestima i permetre que cada persona construeixi un projecte vital propi.
Valor a la formació digital
La formació digital també ha estat clau. Vivim en una societat cada cop més connectada. Per això, la Fundació "la Caixa" ha volgut facilitar als grans l'accés a eines que els permetin desenvolupar-se amb confiança.
Tallers com Fes tràmits per internet o Comunica't a la xarxa han ajudat milers de persones a perdre la por al món digital. A més de servir-los per seguir actius també en aquest entorn.
S'han promogut activitats creatives i de reflexió, com els innovadors tallers d'Escriptura poètica, Creació de podcasts o Escriptura i interpretació periodística. Així com projectes de participació comunitària, on els grans han pogut aportar la seva experiència ajudant els col·lectius més vulnerables.
Una altra novetat destacada ha estat la incorporació d'activitats d'autoformació en línia. Han permès a més de 10.000 persones grans continuar aprenent des de casa, al seu ritme i segons els seus interessos.
