Demostrado: lo último de CaixaBank deja muy buen sabor de boca a miles de españoles

Cada vez son más las iniciativas que consiguen marcar la diferencia en la vida de las personas mayores. Y una de ellas está dejando huella positiva en todo el país. Sin grandes anuncios ni promesas vacías, lo nuevo de CaixaBank, a través de su Fundación "la Caixa", ha conseguido algo muy valioso.

En concreto conectar con cientos de miles de españoles mayores y ofrecerles actividades que realmente mejoran su día a día. Lo mejor es que no se trata de un proyecto aislado. Es un movimiento a gran escala que busca impulsar un envejecimiento activo, saludable y lleno de sentido.

Gran variedad de actividades de la Fundación "la Caixa"

Durante este último curso, la Fundación "la Caixa" ha impulsado más de 19.000 actividades repartidas por todo el territorio nacional. Estas se han desarrollado en más de 600 centros, tanto propios como en colaboración con diferentes administraciones públicas.

El alcance ha sido enorme. Más de 540.000 personas mayores han participado en estos talleres y propuestas. Esto demuestra el interés y la necesidad real de este tipo de programas.

Estas actividades han abarcado un amplio abanico de áreas. Por un lado, se han ofrecido talleres pensados para mejorar la salud física y prevenir la fragilidad. Lo que ayuda a que las personas mayores mantengan una vida activa.

Programas como En forma, Actívate o Alimenta tu bienestar han sido especialmente valorados por su enfoque práctico y positivo. Otra línea de trabajo importante ha sido el desarrollo personal y emocional. Con actividades como 'Vivir bien', 'Sentirse mejor' o 'Buen trato', pensadas para reforzar la autoestima y permitir que cada persona construya un proyecto vital propio.

Valor a la formación digital

La formación digital también ha sido clave. Vivimos en una sociedad cada vez más conectada. Por eso, la Fundación "la Caixa" ha querido facilitar a los mayores el acceso a herramientas que les permitan desenvolverse con confianza.

Talleres como Haz trámites por internet o Comunícate en la red han ayudado a miles de personas a perder el miedo a lo digital. Además de servirles para seguir activas también en este entorno.

Se han promovido actividades creativas y de reflexión. Como los novedosos talleres de Escritura poética, Creación de pódcast o Escritura e interpretación periodística. Así como proyectos de participación comunitaria, donde los mayores han podido aportar su experiencia ayudando a colectivos más vulnerables.

Otra novedad destacada ha sido la incorporación de actividades de autoformación online. Han permitido a más de 10.000 personas mayores seguir aprendiendo desde casa, a su ritmo y según sus intereses.