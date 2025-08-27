Comprovat: BBVA dona en el clau per alegria de milions d'espanyols, quina bogeria
BBVA troba la clau per a la satisfacció dels seus clients: el seu darrer consell val la pena i així queda confirmat
BBVA ha donat una solució que està causant eufòria entre milions d'espanyols. Els seus clients han rebut un consell nou per estalviar sense complicacions. Tothom parla ja de com bé funciona una fórmula especial.
Parlem de la fórmula Greene, un mètode que BBVA ha compartit per guiar els seus clients, una fórmula simplificada, molt fàcil d'entendre. Es basa en dues dades: la teva edat i el teu salari brut anual. El que fa és establir, amb detall, quant hauries de tenir estalviat segons la teva edat.
El missatge de BBVA que fa feliços molts espanyols: fórmula Greene
Així estalvies pas a pas i sense ensurts, segons aquesta fórmula, als trenta anys has d'haver estalviat l'equivalent al teu sou anual. Als 35, el doble; als 40, el triple; als 45, el quàdruple. Després, als 50 ha de ser cinc vegades el teu sou, als 55 sis vegades, als 60 set vegades, i quan arribis a la jubilació, ja tindries vuit vegades el teu salari anual estalviat.
És un pla clar, amb etapes. És un compromís fèrric i motivador per a qui vol deixar de preocupar-se del "com estalvio”. Aquesta fórmula ha estat explicada amb detall al blog de BBVA i recollida per mitjans econòmics que parlen de la fórmula Greene com una bomba d'ajuda per als seus clients.
Atent a l'eina Pack Estalvi: fliparàs
Que BBVA ofereixi aquesta fórmula als seus clients és quelcom sense precedents, és una fórmula efectiva que ajuda a estalviar sense embolics financers. La força d'aquesta idea rau en la seva claredat. No hi ha tecnicismes difícils, només una guia senzilla que t'acompanya.
Estalviar es converteix en una rutina, no en una càrrega. Aquesta és la principal avantatge clara que dona el banc perquè els seus clients sàpiguen exactament què han de fer i quan.
A més, BBVA ofereix altres formes d'estalviar millor, sense esforç, per exemple, l'eina “Pack Estalvi” de BBVA permet activar regles automàtiques com l'arrodoniment o “estalvi a final de mes”. Amb elles, els diners es transfereixen sense que ho hagis de pensar. Fins i tot per a menors, si ets representant, pots programar estalvi automàtic: percentatge fix o import, i es transfereix al compte Metes sense que el nen noti res.
BBVA no es queda aquí: aquests comptes són ideals per estalviar millor
També existeixen comptes com “Compte Online sense comissions” i “Compte Metes”, ideals per guardar diners sense despeses extra. Tot això enforteix l'estratègia d'estalvi amb sang freda. Aquestes eines mostren el compromís real de BBVA amb els seus clients: no només il·lusió, també ajuda pràctica i constant.
La fórmula Greene, combinada amb les funcions digitals del banc, crea un ecosistema ideal per començar a estalviar, i fer-ho bé. La satisfacció que genera quelcom tan simple ha portat molts clients a sentir-se alleujats. Això és el mai vist en solucions d'estalvi bancari: un consell precís, una fórmula clara i eines automàtiques que realment funcionen.
