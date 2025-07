Avís d’última hora de Banco Santander a tots els seus clients: mai facis aquest gest

Banco Santander ha llançat un avís urgent a tots els seus clients perquè extremin la prudència amb l'ús dels seus dispositius electrònics. El banc ha detectat un augment d'atacs amb un virus informàtic perillós que està causant molts problemes. Es tracta del ransomware, un tipus d'estafa digital que bloqueja tots els fitxers d'un ordinador o mòbil i exigeix un pagament per recuperar-los.

Segons Banco Santander, aquest virus informàtic sol arribar a través de correus falsos, enllaços maliciosos o fitxers adjunts que semblen segurs. Un cop s'obre el fitxer o es fa clic a l'enllaç, el ransomware s'activa i bloqueja tot el contingut del dispositiu.

Banco Santander avisa navegants: aquest virus pot arruïnar-te la vida

Després, els delinqüents demanen una gran quantitat de diners per alliberar els fitxers. En molts casos, encara que es pagui, els fitxers no es recuperen. Per això, el gest que mai has de fer és obrir correus de desconeguts, descarregar fitxers sospitosos o fer clic en enllaços que no semblin fiables.

També és molt important no connectar al teu ordinador USB que no sigui de confiança, ja que també podria estar infectat amb aquest virus tan perillós. Banco Santander recorda que la prevenció és clau.

Fes això si sospites que un dispositiu ha estat infectat amb ransomware

Es recomana tenir sempre actualitzat el sistema operatiu i comptar amb un bon antivirus. També és aconsellable fer còpies de seguretat freqüents, perquè si passa alguna cosa, els fitxers importants puguin recuperar-se sense pagar als delinqüents.

A més, el banc insisteix que mai s'ha de pagar als atacants, ja que això no garanteix la recuperació dels fitxers i només alimenta la xarxa d'estafes. En lloc d'això, si se sospita que un dispositiu ha estat infectat amb ransomware, s'ha d'apagar immediatament, desconnectar-lo d'internet i acudir a un especialista en seguretat informàtica.

La prudència i la informació són primordials

Banco Santander ha volgut transmetre aquest avís urgent per reforçar el seu compromís amb la seguretat dels seus clients. L'entitat treballa de manera constant per protegir els seus usuaris davant fraus, virus perillosos i altres atacs digitals. Tot i així, recorda que tots hem d'actuar amb molta cura i prendre mesures de prevenció cada vegada que fem servir els nostres dispositius electrònics.

Amb aquest missatge, Banco Santander alerta sobre un problema que pot afectar qualsevol. La prudència i la informació són les nostres millors eines per evitar caure en el parany d'un ransomware que pot deixar-nos sense les nostres dades personals i demanar-nos diners per recuperar-les.