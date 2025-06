Comunicat urgent de Banco Santander: els seus clients estan molt pendents, serà avui

Banco Santander ha enviat un avís per correu electrònic informant els seus clients d'una aturada important que es produirà en unes hores. En el missatge, el banc assegura que certes funcions estaran fora de servei durant unes hores.

Segons l'avís, des de les 21:00 de dissabte 14 de juny, els canals digitals de Banco Santander romandran inactius. Això inclou l'aplicació mòbil, la banca en línia i els canals per fer transferències, enviar Bizum o contractar productes o serveis a través d'Internet. La interrupció està prevista fins ben entrada la matinada de diumenge.

Banco Santander avisa navegants: és avui i aquests són els motius

El motiu que argumenta el banc és optimitzar la seguretat i millorar el rendiment dels seus sistemes. Assenyalen que aquestes tasques de millora són necessàries per mantenir la fiabilitat i robustesa de les seves plataformes en el futur i evitar incidències més greus.

El correu explica que aquestes tasques estan planificades i que ja s'han comunicat amb antelació perquè els usuaris puguin organitzar les seves gestions. Tot i que gran part dels serveis digitals quedaran inactius, Banco Santander indica en el seu avís que sí que es podrà pagar amb targeta i treure diners als caixers durant l'aturada.

El banc afegeix que aquestes operacions, essencials per al dia a dia, no es veuran afectades. Així doncs, els clients podran retirar efectiu o abonar compres amb normalitat.

No podràs fer això a Banco Santander durant unes hores

En canvi, el bloqueig sí que afectarà funcions com fer transferències nacionals o internacionals i enviar o rebre Bizum. També afecta contractar assegurances, préstecs, targetes o qualsevol tipus de producte o servei en línia. I tampoc es podran consultar moviments detallats o extractes mitjançant banca per Internet o app.

Banco Santander aclareix que aquestes restriccions es deuen exclusivament a les tasques tècniques en curs i que no es deriven d'una fallada o bretxa de seguretat. No es reporta afectació de dades, ni riscos de frau o robatori d'informació. El motiu és purament tècnic.

El consell per als clients és fer els seus tràmits urgents abans de les 21:00 de dissabte o esperar que acabi l'actualització, un cop els sistemes tornin a estar operatius. S'assegura que al llarg de diumenge tot hauria de funcionar amb normalitat.

Importància per als clients

Aquest tipus de manteniment és comú en entitats financeres grans com Santander, però la comunicació prèvia per correu electrònic intenta evitar sorpreses. És clau estar atents, ja que fa referència tant als canals digitals com a l'horari exacte de l'aturada. Qui depengui de la banca en línia aquest cap de setmana ha de planificar amb antelació.

A més, el fet que es mantinguin operatius els caixers i els pagaments amb targeta dona cert marge de maniobra. Tanmateix, s'aconsella no deixar tràmits relacionats amb transferències o contractació per al mateix cap de setmana, ja que no es podran dur a terme mentre duri l'aturada.