Novetat important de BBVA: aquest gest beneficia milions d'espanyols, aprofita-ho

BBVA ha segellat una aliança estratègica amb FAIN Ascensors per modernitzar els aparells elevadors de les comunitats de propietaris. Aquest acord ofereix un finançament exclusiu amb condicions pensades per eliminar barreres econòmiques.

L'objectiu és clar: facilitar que milions d'espanyols puguin millorar els seus edificis, sense grans desemborsaments de cop. El conveni permet a les comunitats finançar les obres de modernització d'ascensors, complint amb la nova normativa (Reial decret 355/2024, vigent des de l'1 de juliol de 2024).

BBVA i FAIN Ascensors signen l'acord més important: beneficia molts

D'aquesta manera, es reforça el compromís del banc amb l'accessibilitat, la seguretat i la sostenibilitat als habitatges. Gràcies a l'aliança amb FAIN Ascensors, BBVA ofereix terminis de pagament flexibles, fins i tot períodes de carència durant l'execució de les obres.

Així, no cal pagar grans quantitats al principi. A més, han desenvolupat un simulador web que calcula la quota del préstec de manera senzilla, ajudant a planificar sense sorpreses.

FAIN, amb més de cinquanta anys al sector, aportarà la seva experiència en modernització, mentre que BBVA portarà la part financera. Joaquín Matamala, responsable de Grans Clients de BBVA, va declarar que “la signatura suposa un impuls cap a la renovació del parc d'ascensors al nostre país. A BBVA volem ser part activa en la transformació dels edificis sense que això suposi una barrera econòmica”.

Aquesta aliança és beneficiosa per a milers d'espanyols: BBVA ho aplaudeix

A Espanya, entre el 35 % i el 40 % dels ascensors tenen més de 30 anys, i hi ha zones on una part de la població gran, al voltant del 30 %, viu en edificis sense ascensor. Només el 20,8 % dels habitatges estan adaptats a aquest envelliment. Aquesta realitat requereix acció i aquesta aliança arriba en el moment just.

Modernitzar els ascensors no només millora l'accessibilitat, també revalora els immobles i afegeix confort. Gràcies a les condicions financeres de BBVA, amb terminis amplis i quotes ajustades, les comunitats poden afrontar els treballs sense haver de llançar derrames que afectin fortament la butxaca.

Molts edificis començaran les obres de modernització gràcies al conveni

Som davant d'un pas més en el ferm compromís de BBVA amb els seus clients. L'entitat no només ofereix un producte financer, sinó una solució integral per millorar els edificis. Gràcies a l'experiència de FAIN Ascensors, les intervencions comptaran també amb garanties tècniques.

En els pròxims mesos, s'espera que molts edificis comencin obres de modernització gràcies a aquest conveni. Els veïns rebran assessorament especialitzat i accés a eines digitals per planificar el seu finançament. Això deixarà enrere el primer obstacle: la manca de liquiditat.