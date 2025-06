Alerta urgent de Banc Sabadell a tots els seus clients: fes això sense falta o ho pagaràs

Banco Sabadell ha llançat una alerta urgent adreçada a tots els seus clients. Adverteix d'una estafa perillosa que arriba per missatge o videotrucada a través d'una app de missatgeria instantània. Si reps alguna cosa així, para atenció i actua amb prudència.

L'estafa comença quan un delinqüent suplanta el banc, t'envia un missatge o truca per videotrucada, suposadament per informar-te d'una incidència al teu compte o targeta. Et diuen que has estat víctima d'un frau o que la teva targeta està bloquejada. Tot sona urgent, perquè no pensis i actuïs de pressa.

Banco Sabadell no s'ho pren a broma: ni se t'acudeixi caure a la trampa

Durant la videotrucada, l'estafador pot demanar-te que comparteixis la teva pantalla o la càmera, et mostren un programa urgent que has d'instal·lar per “arreglar-ho”. Aquest és el gran perill: el que instal·les no és una app del banc. És un malware que pot robar les teves dades, treure diners del teu compte o copiar els teus codis.

Mai diguis “sí” a instal·lar res, el banc mai sol·licita que instal·lis un programa al teu mòbil per solucionar una suposada incidència. Tampoc el banc et demanarà mai dades sensibles per videotrucada o missatge. Si ho fas, les conseqüències poden ser molt greus: en instal·lar un programa fraudulent, permets l'accés remot al teu dispositiu.

Vigila molt amb els estafadors: et poden arruïnar la vida

Els estafadors poden robar les teves contrasenyes, número de targeta i codis de seguretat. També fer transferències no autoritzades i buidar el teu compte o la teva targeta. Podrien instal·lar més virus que queden actius i robant sense que ho sàpigues.

Tot això pot deixar-te sense diners i sense control sobre el teu propi compte. A més, netejar el dany és complicat: hauràs de fer gestions, denunciar i confiar que es recuperi el teu diner.

Quin és el missatge que llança Banco Sabadell?

Des de l'entitat són clars: Si reps un missatge o videotrucada alertant d'una incidència, desconfia sempre. Ni se t'acudeixi acceptar instal·lar cap programa. Aquesta trucada no és del banc, és una estafa.

Davant el mínim dubte, tanca la comunicació i truca al telèfon oficial de Sabadell, no al que aparegui al missatge. Revisa la teva app o banca en línia directament, no a través d'enllaços externs ni apps desconegudes. A més, Banco Sabadell recorda mantenir l'antivirus i el sistema operatiu del mòbil i el PC sempre actualitzats.