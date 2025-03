Comunicat de Banco Santander a milions de clients: fes això ja o posa't en el pitjor

Banco Santander ha emès un comunicat urgent dirigit a milions de clients, alertant sobre l'amenaça creixent de malware i fraus a Internet. L'entitat financera destaca la importància de prendre mesures immediates per protegir la informació personal i financera dels seus usuaris.

Com et pot afectar el malware? Santander et recomana això al navegar per Internet

El malware és un programari maliciós dissenyat per infiltrar-se en dispositius electrònics sense el consentiment de l'usuari. El seu objectiu principal és robar dades sensibles, com contrasenyes, informació bancària i altres detalls personals.

Els ciberdelinqüents utilitzen diverses tècniques per distribuir malware, incloent correus electrònics fraudulents, missatges de text enganyosos i llocs web falsos que imiten entitats legítimes. Per protegir-se contra aquestes amenaces, Banco Santander aconsella als seus clients:

Mantenir actualitzat el programari i el sistema operatiu: Les actualitzacions solen incloure pegats de seguretat que corregeixen vulnerabilitats explotades pel malware.

Instal·lar i actualitzar un antivirus fiable: Un bon programa antivirus pot detectar i eliminar amenaces abans que causin dany.

Evitar descarregar programari de llocs no segurs o instal·lar programari pirata: Aquestes fonts poden contenir malware ocult que comprometi la seguretat del dispositiu.

La importància de la barra d'adreces al navegar per Internet

Un dels aspectes clau per a una navegació segura és prestar atenció a la barra d'adreces del navegador, apunta Banco Santander. Aquesta àrea mostra l'URL del lloc web que estàs visitant i proporciona pistes sobre la seva autenticitat i seguretat.

En accedir a una pàgina web, és fonamental que aparegui una icona de cadenat tancat al costat de l'adreça. Aquests elements indiquen que la connexió és segura i que les dades transmeses entre el navegador i el lloc web estan xifrades, cosa que dificulta la seva interceptació per tercers.

Per què és vital fixar-se en aquest detall?

Encara que la presència del cadenat a la barra d'adreces és un indicador d'una connexió segura, no garanteix completament la legitimitat del lloc web. Els ciberdelinqüents poden obtenir certificats de seguretat per als seus llocs fraudulents, fent que semblin autèntics.

Assegura't que l'adreça web sigui l'oficial de l'entitat que desitges visitar. Els atacants solen crear dominis similars per enganyar els usuaris. Presta atenció a errors gramaticals, disseny deficient o informació desactualitzada, ja que poden ser senyals d'un lloc fraudulent.

Mai ingressis dades personals o financeres en pàgines web de dubtosa procedència. La Policia Nacional ha advertit recentment que, encara que el cadenat a la barra d'adreces indica una connexió xifrada, ja no és sinònim absolut de seguretat. Per això, recomanen no confiar únicament en aquest símbol i seguir les precaucions esmentades anteriorment.