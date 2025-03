Ja hi ha data: Hisenda per fi ho confirma i els espanyols estan ansiosos

L'Agència Tributària ha llançat un avís important dirigit a tots els contribuents. I és que, a partir del 19 de març, podràs consultar la teva informació fiscal per facilitar la pròxima Declaració de la Renda 2025. Aquesta mesura té com a objectiu brindar-te una ajuda prèvia que simplifiqui el procés i t'ajudi a evitar possibles inconvenients.

Hisenda ho confirma: fes un cop d'ull a la teva informació fiscal abans de fer la Renda

La informació fiscal són les dades fiscals que l'Agència Tributària té registrades sobre tu. Aquestes dades inclouen ingressos, detalls sobre salaris, pensions, rendiments d'activitats econòmiques, entre altres.

També hi ha les deduccions, informació sobre possibles deduccions aplicables, com per habitatge habitual, donatius o maternitat. Igualment, les dades sobre les quantitats que ja s'han descomptat dels teus ingressos i que s'han ingressat a Hisenda.

Aquestes dades et serveixen d'ajuda per confeccionar la teva declaració, ja que reflecteixen la informació que Hisenda té sobre tu i et permeten verificar-ne l'exactitud abans de presentar-la.

Així has de procedir per consultar les teves dades fiscals: està tirat

Per accedir a la teva informació fiscal, accedeix a la seu electrònica de l'Agència Tributària: entra a la pàgina oficial d'Hisenda. Identifica't, pots fer-ho mitjançant certificat digital, DNI electrònic, Clau o el número de referència de l'esborrany de la Renda de l'any anterior.

Consulta les teves dades fiscals, un cop dins, busca l'opció "Dades fiscals" a l'apartat de "Gestiones destacades". És recomanable realitzar aquesta consulta abans del 2 d'abril, data en què comença oficialment la Campanya de la Renda 2025.

Consells per a una Declaració de la Renda sense complicacions

Revisa i actualitza les teves dades, assegura't que la informació que Hisenda té sobre tu és correcta. Prepara la documentació necessària, reuneix justificants d'ingressos, despeses deduïbles i altres documents rellevants.

Consulta possibles deduccions, informa't sobre les deduccions a les quals pots accedir segons la teva situació personal i familiar. No deixis tot per al final: presentar la declaració amb temps et permetrà solucionar qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Amb tot, la teva experiència amb la Renda 2025 serà molt més senzilla i lliure de sorpreses. Recorda que l'Agència Tributària et proporciona les eines necessàries per facilitar aquest tràmit. Però és responsabilitat de cada contribuent assegurar-se que la informació és correcta i completa.